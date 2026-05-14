CRIME

Empresário é preso por fraude na venda de carros na Bahia; vítima teve prejuízo de R$ 70 mil

Suspeito já responde judicialmente por crimes de estelionato e fraude com o mesmo modus operandi

Elaine Sanoli

Publicado em 14 de maio de 2026 às 20:28

Empresário é preso por esquema de fraude na venda de carros na Bahia Crédito: Reprodução

Um empresário do ramo automotivo, de 39 anos, foi preso na cidade de Eunápolis, no sul da Bahia, suspeito de fraude e estelionato. Ele foi localizado na tarde desta quinta-feira (14).

Durante as buscas pelo suspeito na loja, localizada no centro da cidade, a polícia constatou que o estabelecimento havia sido fechado repentinamente e que o investigado fugiu do local com os demais veículos do estoque. Ainda segundo a polícia, havia débitos veiculares que somavam aproximadamente R$ 83 mil.

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De acordo com a Polícia Civil, as investigações tiveram início após a denúncia de uma mulher, de 43 anos, que comprou um Ônix Plus por R$ 70 mil do suspeito e realizou o pagamento à vista, por meio de transferência via Pix. Mesmo após o pagamento, o homem não transferiu legalmente o veículo para a compradora.

As investigações apontam que o empresário manteve o veículo em nome de uma terceira empresa e, de forma fraudulenta, utilizou o automóvel como garantia de um novo financiamento bancário em seu próprio nome, o que impediu a regularização da propriedade pela compradora.