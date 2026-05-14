Empresário é preso por fraude na venda de carros na Bahia; vítima teve prejuízo de R$ 70 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 14 de maio de 2026 às 20:28
Um empresário do ramo automotivo, de 39 anos, foi preso na cidade de Eunápolis, no sul da Bahia, suspeito de fraude e estelionato. Ele foi localizado na tarde desta quinta-feira (14).
Durante as buscas pelo suspeito na loja, localizada no centro da cidade, a polícia constatou que o estabelecimento havia sido fechado repentinamente e que o investigado fugiu do local com os demais veículos do estoque. Ainda segundo a polícia, havia débitos veiculares que somavam aproximadamente R$ 83 mil.
Empresário é preso por esquema de fraude na venda de carros na Bahia
De acordo com a Polícia Civil, as investigações tiveram início após a denúncia de uma mulher, de 43 anos, que comprou um Ônix Plus por R$ 70 mil do suspeito e realizou o pagamento à vista, por meio de transferência via Pix. Mesmo após o pagamento, o homem não transferiu legalmente o veículo para a compradora.
As investigações apontam que o empresário manteve o veículo em nome de uma terceira empresa e, de forma fraudulenta, utilizou o automóvel como garantia de um novo financiamento bancário em seu próprio nome, o que impediu a regularização da propriedade pela compradora.
O suspeito já responde judicialmente por crimes de estelionato e fraude com o mesmo modus operandi, envolvendo a apropriação de veículos de terceiros para revenda sem o devido repasse dos valores ou a quitação dos financiamentos. Ele segue preso à disposição da Justiça.