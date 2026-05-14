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Mulher é presa com CNH falsa gerada por aplicativo durante blitz em Salvador

Ela foi conduzida para a Central de Flagrantes

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 14 de maio de 2026 às 20:57

Mulher é presa com CNH falsa gerada por aplicativo durante blitz em Salvador
Mulher é presa com CNH falsa gerada por aplicativo durante blitz em Salvador Crédito: Divulgação

Uma mulher foi conduzida para a Central de Flagrantes, em Salvador, na tarde desta quinta-feira (14). Ela foi abordada por guardas civis municipais (GCM) e encontrada com uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsificada por meio de um aplicativo.

A mulher conduzia uma motocicleta no bairro de Cabula VI quando foi parada durante uma blitz. A abordagem ocorreu porque a suspeita não utilizava capacete e estava com sandálias abertas.

Ao solicitar a documentação, os agentes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) perceberam que a CNH apresentada não era válida e que havia sido gerada por um aplicativo. Diante da irregularidade, a GCM foi acionada para prestar apoio à ocorrência.

Os agentes da Guarda Civil Municipal conduziram a mulher para a Central de Flagrantes.

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