VIOLÊNCIA

Policial militar é baleado em Salvador

Caso foi registrado na tarde desta quinta-feira (14)

Maysa Polcri

Publicado em 14 de maio de 2026 às 19:33

PM baleado está internado em hospital Crédito: Divulgação Flávia Vieira/ Ascom SSP

Um policial militar foi baleado no bairro de Valéria, em Salvador, na tarde desta quinta-feira (14). O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) como tentativa de homicídio.

De acordo com informações da Polícia Civil, o militar foi atingido por um disparo de arma de fogo e socorrido para uma unidade hospitalar. Ele permanece internado no Hospital do Subúrbio. O estado de saúde dele não foi divulgado.