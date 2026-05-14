Policial militar é baleado em Salvador

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Maysa Polcri
Publicado em 14 de maio de 2026 às 19:33
Um policial militar foi baleado no bairro de Valéria, em Salvador, na tarde desta quinta-feira (14). O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) como tentativa de homicídio.
De acordo com informações da Polícia Civil, o militar foi atingido por um disparo de arma de fogo e socorrido para uma unidade hospitalar. Ele permanece internado no Hospital do Subúrbio. O estado de saúde dele não foi divulgado.
Ainda segundo a Polícia Civil, equipes da 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS) realizam diligências para identificar e localizar o autor do disparo. As circunstâncias do crime ainda são apuradas.