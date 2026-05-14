MEIO AMBIENTE

Programa Movimento Sustentável abre inscrições com incentivo financeiro de R$ 70 mil na Bahia

Propostas devem conter soluções sustentáveis para os biomas da Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica

Gil Santos

Publicado em 14 de maio de 2026 às 19:16

Programa tem como objetivo impulsionar soluções com impacto socioambiental positivo Crédito: Divulgação

Estão abertas as inscrições para o ciclo 2026–2027 do Programa Movimento Sustentável. A iniciativa é da empresa Auren Energia, com atuação em diversos municípios da Bahia, e tem por objetivo impulsionar soluções com impacto socioambiental positivo em territórios onde a companhia atua. Na prática, eles estão buscando projetos que contribuam para a proteção e o desenvolvimento dos biomas Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica. O incentivo financeiro será de R$ 70 mil cada.

É importante que a proposta esteja alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente nas áreas de educação, água e saneamento, consumo e produção responsáveis e ação contra a mudança do clima. O programa é voltado a organizações da sociedade civil e iniciativas que contribuam para a proteção do meio ambiente.

O processo inclui etapas de seleção, aceleração e implementação. Ao todo, nove organizações serão selecionadas para a fase de aceleração, que contará com formação técnica e consultoria especializada para o aprimoramento dos projetos. Ao final dessa etapa, três propostas serão escolhidas para receber incentivo financeiro de R$ 70 mil cada, destinado à implementação das ações ao longo de 2027.

As inscrições seguem até 31 de maio e devem ser realizadas exclusivamente pela plataforma online por meio do link: http://monitorsocial.org.br/auren. A gerente de Sustentabilidade, Desenvolvimento Social e Planejamento da Auren Energia, Raquel Leite, explicou a medida.

“Acreditamos que impulsionar soluções locais é fundamental para fortalecer os territórios onde atuamos. O programa foi desenhado para apoiar organizações com potencial de gerar impacto real, por meio de uma jornada de aceleração que vai além do recurso financeiro”, afirmou Leite, em nota.

Na Bahia, as propostas devem contemplar municípios do entorno dos complexos eólicos Tucano e Alto Sertão: Araci, Biritinga, Nova Soure, Olindina, Sátiro Dias e Tucano (Complexo Tucano), além de Caetité, Guanambi, Igaporã e Pindaí (Complexo Alto Sertão).

Para Participar

• Inscrições: de 4 a 31 de maio de 2026

• Onde se inscrever: Pelo site http://monitorsocial.org.br/auren (edital e materiais de apoio disponíveis no link).