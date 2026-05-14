ADVOCACIA

IA, provas digitais e aposentadoria: simpósio em Salvador reúne especialistas para debater mudanças no Direito

Programação terá painéis sobre os impactos da tecnologia nos tribunais, direitos trabalhistas, contratos, previdência e desafios da prática jurídica

Mariana Rios

Publicado em 14 de maio de 2026 às 18:40

AASP promoverá 25º Simpósio Regional em Salvador sobre os principais temas da Advocacia; na foto, Paula Lima Hyppolito Oliveira, presidente da associação Crédito: Divulgação

Advogados, estudantes de Direito e profissionais da área jurídica terão a chance de discutir temas que estão mudando a rotina dos tribunais e escritórios no próximo dia 28 de maio, em Salvador.

A AASP – Associação dos Advogados promove a 25ª edição do Simpósio Regional AASP, evento presencial que vai reunir especialistas de diferentes áreas do Direito para debater assuntos como inteligência artificial na advocacia, provas digitais, aposentadoria especial, danos morais e revisão de contratos.

O encontro será realizado a partir das 9h, no bairro do Itaigara, com sete horas de programação e emissão de certificado. Entre os destaques estão painéis sobre o uso da IA na produção de peças jurídicas, riscos éticos da tecnologia, cadeia de custódia de provas digitais, além dos impactos das novas decisões trabalhistas e previdenciárias no dia a dia da população.

A abertura contará com a presidente da AASP, Paula Lima Hyppolito Oliveira, e com o diretor cultural da entidade, Rogério Tucci. Também participam nomes conhecidos do meio jurídico, como a presidente da OAB-BA, Daniela Borges, além de desembargadores, professores universitários e especialistas em Direito Digital, Trabalho, Previdenciário e Processo Civil.

Segundo a organização, a proposta é aproximar profissionais das discussões mais atuais do setor e ampliar oportunidades de networking. As vagas são limitadas.

Serviço

25º Simpósio Regional AASP – Salvador

28 de maio de 2026

A partir das 9h

Avenida Antônio Carlos Magalhães, 741, Itaigara – Salvador