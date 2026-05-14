CONFIRA

Maternidade da Ufba anuncia ampliação com novo prédio em Salvador

Reforma está programada para adaptar o espaço

Maysa Polcri

Publicado em 14 de maio de 2026 às 17:51

Prédio cedido pelo TRT-BA passará por reforma Crédito: Divulgação

A Maternidade Climério de Oliveira, da Universidade Federal da Bahia (MCO-Ufba), anunciou que recebeu nesta semana as chaves do imóvel que passará a integrar a sua estrutura física. Trata-se da antiga sede do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT-BA), na Rua do Cabral, no bairro de Nazaré, em Salvador.

O espaço vai abrigar as áreas administrativas e o ambulatório da maternidade. Uma reforma está programada para adaptar o espaço às novas demandas de uso.

A superintendente da Maternidade, Sinaide Coelho, explicou que a cessão do imóvel ocorreu a partir de uma iniciativa da própria MCO-UFBA, que já estava em busca de um espaço para complementar a estrutura da instituição. A ideia era encontrar um prédio na região central de Salvador, que estivesse próximo da matriz, localizada no bairro de Nazaré, para facilitar o deslocamento de pacientes.

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“Como era de nosso conhecimento que o TRT-BA estava construindo uma nova sede e que, em breve, desocuparia o imóvel, entramos em contato com o desembargador responsável e apresentamos a nossa proposta”, contou Sinaide.

Com a cessão do prédio para a maternidade, o espaço para consultas, exames, diagnósticos e pequenos procedimentos será ampliado. Assim, a matriz terá condições de aumentar sua capacidade de atendimento, criando novos leitos destinados a casos de maior complexidade. Além disso, colaboradores terão mais conforto e melhores condições de trabalho, com a construção de uma área de convivência e a reformulação dos ambientes administrativos.

Estão previstas ainda melhorias para a área de ensino com a expansão de salas de aula, auditório e espaços qualificados voltados especificamente para a formação de estudantes. A mudança também deve gerar economia para a instituição, já que ela poderá devolver o prédio que alugava para servir de apoio às suas atividades.

Com a entrega das chaves, a MCO-Ufba dará início a um processo de reestruturação do prédio que visa adequar os ambientes, que hoje são 100% destinados a escritórios, para receber também áreas assistenciais.