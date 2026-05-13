SALVADOR

Ufba promove debates entre candidatos à Reitoria; confira datas e horários

Votação acontecerá entre os dias 20 e 21 de maio, com resultado a ser divulgado no dia 22

Maysa Polcri

Publicado em 13 de maio de 2026 às 17:41

Candidatos à Reitoria da Ufba Crédito: Divulgação

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) realizará debates oficiais entre as chapas inscritas no processo eleitoral para escolha de reitor e vice-reitor da instituição. A programação foi divulgada pela Comissão Eleitoral, vinculada ao Conselho Universitário (Consuni).

Os encontros serão transmitidos pela TV UFBA e têm como objetivo promover o diálogo público sobre as propostas apresentadas pelas candidaturas, além de ampliar o esclarecimento da comunidade universitária sobre o processo eleitoral.

O primeiro debate acontecerá nesta quinta-feira (14), das 9h às 12h30, no Salão Nobre da Reitoria, no bairro do Canela, em Salvador. Já o segundo encontro está marcado para a próxima segunda-feira (18), das 18h30 às 21h30, no auditório da Faculdade de Arquitetura, na Federação.

Segundo a Comissão Eleitoral, os debates fazem parte das ações voltadas à transparência e à participação da comunidade acadêmica na escolha da futura gestão da universidade.

A sucessão na Universidade Federal da Bahia (2026–2030) será marcada pelo inédito voto direto, sem lista tríplice, conforme a Lei nº 15.367/2026. A votação acontecerá entre os dias 20 e 21 de maio, com resultado a ser divulgado no dia 22

Quatro chapas disputam: Mais Ufba (Penildon Filho e Bárbara Coelho), Somos Ufba (João Carlos Salles e Jamile Borges), Ufba Insurgente (Fernando Conceição e Célia Sacramento) e Nossa Ufba (Salete Maria e Menandro Ramos). Confira abaixo o perfil dos candidatos.



Penildon Silva Filho

Quem é Penildon Silva Filho 1 de 6

João Carlos Salles

Quem é João Carlos Salles 1 de 5

Fernando Conceição

Quem é Fernando Conceição 1 de 5

Salete Maria