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Ufba promove debates entre candidatos à Reitoria; confira datas e horários

Votação acontecerá entre os dias 20 e 21 de maio, com resultado a ser divulgado no dia 22

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 13 de maio de 2026 às 17:41

Candidatos à Reitoria da Ufba
Candidatos à Reitoria da Ufba Crédito: Divulgação

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) realizará debates oficiais entre as chapas inscritas no processo eleitoral para escolha de reitor e vice-reitor da instituição. A programação foi divulgada pela Comissão Eleitoral, vinculada ao Conselho Universitário (Consuni). 

Os encontros serão transmitidos pela TV UFBA e têm como objetivo promover o diálogo público sobre as propostas apresentadas pelas candidaturas, além de ampliar o esclarecimento da comunidade universitária sobre o processo eleitoral.

O primeiro debate acontecerá nesta quinta-feira (14), das 9h às 12h30, no Salão Nobre da Reitoria, no bairro do Canela, em Salvador. Já o segundo encontro está marcado para a próxima segunda-feira (18), das 18h30 às 21h30, no auditório da Faculdade de Arquitetura, na Federação.

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Segundo a Comissão Eleitoral, os debates fazem parte das ações voltadas à transparência e à participação da comunidade acadêmica na escolha da futura gestão da universidade.

A sucessão na Universidade Federal da Bahia (2026–2030) será marcada pelo inédito voto direto, sem lista tríplice, conforme a Lei nº 15.367/2026. A votação acontecerá entre os dias 20 e 21 de maio, com resultado a ser divulgado no dia 22

Quatro chapas disputam: Mais Ufba (Penildon Filho e Bárbara Coelho), Somos Ufba (João Carlos Salles e Jamile Borges), Ufba Insurgente (Fernando Conceição e Célia Sacramento) e Nossa Ufba (Salete Maria e Menandro Ramos). Confira abaixo o perfil dos candidatos. 

Penildon Silva Filho 

Quem é Penildon Silva Filho

Atual vice-reitor da Ufba, Penildon Silva Filho foi nomeado para o cargo em 2022 por Divulgação
É graduado em Comunicação Social pela Ufba, tendo completado mestrado e doutorado em Educação por Divulgação
Foi diretor-geral do Instituto Anísio Teixeira, e secretário de Comunicação de Vitória da Conquista (BA) por Divulgação
Também foi pró-reitor de graduação da Ufba durante a gestão de João Carlos Salles por Paula Froes
Antes aliado, Penildon vai disputar com João Carlos Salles (centro), que tem apoio do atual reitor, Paulo Miguez (esquerda) por Paula Froes
Penildon Silva Filho e a professora Bárbara Coelho, candidata a vice por Divulgação
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Atual vice-reitor da Ufba, Penildon Silva Filho foi nomeado para o cargo em 2022 por Divulgação

João Carlos Salles 

Quem é João Carlos Salles

Professor titular do Departamento de Filosofia da Universidade Federal da Bahia desde 1985, foi reitor da Ufba por dois mandatos consecutivos, de 2014 a 2022. por Marina Silva/Arquivo CORREIO
É membro titular da Academia de Ciências da Bahia e membro da Academia de Letras da Bahia por Divulgação
Presidiu a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), entre 2019 e 2020.  por Marina Silva/Arquivo CORREIO
A posse do atual reitor Paulo Miguez, com João Carlos Salles (no centro) e Penildon Silva Filho (de azul), que é vice-reitor e candidato a reitor por Paula Froes
João Carlos Salles e a candidata a vice, Jamile Borges por Divulgação/Marcos Musse
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Professor titular do Departamento de Filosofia da Universidade Federal da Bahia desde 1985, foi reitor da Ufba por dois mandatos consecutivos, de 2014 a 2022. por Marina Silva/Arquivo CORREIO

Fernando Conceição 

Quem é Fernando Conceição

Fernando Conceição, candidato ao cargo de reitor da Ufba, é professor da Faculdade de Comunicação por Divulgação
É doutor e mestre em Ciências da Comunicação na Universidade de São Paulo (USP) e possui graduação em Comunicação Social por Reprodução
Fernando Conceição e Célia Sacramento, candidata a vice-reitora por Divulgação
Ambos se candidataram em 2022, mas não receberam votos para ingressar na lista tríplice por Divulgação
Fernando Conceição é biógrafo autorizado de Milton santos por Acervo Pessoal
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Fernando Conceição, candidato ao cargo de reitor da Ufba, é professor da Faculdade de Comunicação por Divulgação

Salete Maria

Quem é Salete Maria

Salete Maria, candidata ao cargo de reitora da Ufba, é professora da Escola de Administração por Reproudção
Possui pesquisa sobre o assédio moral na Ufba por Reproudção
especialização em Gestão de Pessoas (Ufba), Possui mestrado em Direito (UFC), doutorado em Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero e Feminismos (Ufba) e Pós-doutorado em Direito com enfoque de gênero (Unam) por Divulgação
Os professores Salete Maria e Menandro Ramos por Reproudção
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Salete Maria, candidata ao cargo de reitora da Ufba, é professora da Escola de Administração por Reproudção

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