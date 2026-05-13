OPORTUNIDADE

Novo leilão do Detran com mais de 2,3 mil lotes tem Renegade com lance inicial de R$ 7,5 mil

Interessados devem acessar a página oficial do órgão

Perla Ribeiro

Publicado em 13 de maio de 2026 às 18:12

Novo leilão do Detran com mais de 2,3 mil lotes tem Renegade com lance inicial de R$ 7,5 mil Crédito: Divulgação

Quem está em busca de uma oportunidade para comprar carro, motocicleta ou sucatas aproveitáveis, com preços atrativos já pode ficar de olho nos próximos leilões promovidos pelo Detran-BA. Ao todo, serão disponibilizados 2.395 lotes, distribuídos em 8 editais, em certames conduzidos por leiloeiros oficiais credenciados pela Junta Comercial do Estado da Bahia (JUCEB).

Os leilões contemplam ao todo 23 cidades como Salvador, Brumado, Jacobina, Lauro de Freitas, Eunápolis, Paulo Afonso, Porto Seguro, Simões Filho, Alagoinhas, Barreiras, Jequié, Irecê, Vitória da Conquista, Guanambi, Ilhéus, Camaçari, Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus, Itabuna, Senhor do Bonfim, Itaberaba, Serrinha e Teixeira de Freitas. As sessões públicas para disputa ocorrerão de forma totalmente online, sempre a partir das 9h.

Confira alguns dos veículos que estão sendo leiloados pelo Detran 1 de 10

Pessoas físicas e jurídicas podem participar dos certames oferecidos pelo Departamento, desde que preencham os requisitos contidos nos editais. Os certames acontecem de forma online em datas e horários disponíveis nos editais. Uma das orientações de segurança do órgão é para os interessados estarem alerta e acompanhando o momento da disputa, que acontece com transmissão simultânea com a imagem do responsável pela condução do certame na plataforma do leiloeiro oficial.

Destaques

Veículos entre os lotes participantes: Em Salvador, a MB/ S10 Advantage, ano 2008, com lance inicial de R$ 4,5 mil ou o Sandero ZEN16MT, ano 2029/2020, com lance inicial de R$ 4,5 mil. Em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), o Jeep Renegade no Lote 0011, ano 2018 e lance inicial de R$ 7,5 mil. Tem ainda VW / Polo 1.6, ano 2012/2013 com lance inicial de R$ 3,5 mil.

São muitos carros e motos conservados. Os editais completos, contendo informações detalhadas sobre os veículos, regras de participação, formas de pagamento e condições dos lotes, podem ser consultados com segurança no portal oficial do Detran: www.ba.gov.br/detran e dos leiloeiros responsáveis pelos certames, www.rjleiloes.com.br, www.cravoleiloes.com.br e www.danielgarcialeiloes.com.br.

Através do acesso aos editais é possível identificar as datas de visitação. Em Salvador, a visitação termina nessa sexta (15). Informações sobre demais cidades com horários e endereços dos pátios estão nos editais.

O Detran-BA faz um alerta sobre golpes envolvendo falsos leilões de veículos divulgados principalmente pelas redes sociais, aplicativos de mensagens e sites não oficiais. Criminosos utilizam páginas falsas, anúncios com preços muito abaixo do mercado e até nomes de leiloeiros credenciados para enganar vítimas e solicitar pagamentos indevidos.