TENSÃO

VÍDEO: Mulher tenta conter policial armado em surto dentro de hotel na Bahia

Ação foi filmada por pessoas que estavam no local

Maysa Polcri

Publicado em 13 de maio de 2026 às 18:48

Casal disputa arma em hotel na Bahia Crédito: Reprodução/Ilhéus Destaques

Momentos de tensão foram registrados no Centro de Ilhéus, no sul da Bahia, na tarde desta quarta-feira (13). Um policial militar, que estava em surto, ameaçou uma mulher com uma arma dentro de um hotel. Vídeos gravados por pessoas que estavam na calçada mostram que o homem a mulher disputaram a arma, que ficou apontada para fora da janela do estabelecimento.

De acordo com informações da Polícia Militar, equipes da 68ª CIPM foram acionadas para atender a ocorrência no estabelecimento. No local, os agentes encontraram o homem, identificado como policial militar, sendo imobilizado por uma mulher até a chegada da guarnição.



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O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou o encaminhamento do policial para uma unidade de saúde, onde ele recebeu atendimento médico especializado e permanece sob acompanhamento.

Segundo a corporação, ninguém ficou ferido durante a ocorrência. A Polícia Militar informou ainda que o agente foi acolhido e segue acompanhado pela instituição, que também presta suporte aos familiares.