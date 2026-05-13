VÍDEO: Mulher tenta conter policial armado em surto dentro de hotel na Bahia

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Maysa Polcri
Publicado em 13 de maio de 2026 às 18:48
Momentos de tensão foram registrados no Centro de Ilhéus, no sul da Bahia, na tarde desta quarta-feira (13). Um policial militar, que estava em surto, ameaçou uma mulher com uma arma dentro de um hotel. Vídeos gravados por pessoas que estavam na calçada mostram que o homem a mulher disputaram a arma, que ficou apontada para fora da janela do estabelecimento.
De acordo com informações da Polícia Militar, equipes da 68ª CIPM foram acionadas para atender a ocorrência no estabelecimento. No local, os agentes encontraram o homem, identificado como policial militar, sendo imobilizado por uma mulher até a chegada da guarnição.
Mulher tenta conter policial armado em surto dentro de hotel na Bahia
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou o encaminhamento do policial para uma unidade de saúde, onde ele recebeu atendimento médico especializado e permanece sob acompanhamento.
Segundo a corporação, ninguém ficou ferido durante a ocorrência. A Polícia Militar informou ainda que o agente foi acolhido e segue acompanhado pela instituição, que também presta suporte aos familiares.