Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dois jovens desaparecem após abordagem policial no sul da Bahia

Investigação aponta indícios de participação de PMs nos crimes de homicídio, sequestro e cárcere privado

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 20 de maio de 2026 às 06:29

Operação “Disclosure” investiga desaparecimento de jovens no Extremo Sul da Bahia
Operação “Disclosure” investiga desaparecimento de jovens no Extremo Sul da Bahia Crédito: Divulgação SSP

O desaparecimento de dois jovens após uma abordagem policial, no município de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, virou alvo da Operação Disclosure, deflagrada na manhã desta quarta-feira (20).

As vítimas foram vistas pela última vez em 9 de novembro de 2025 e, segundo as investigações, há indícios de que quatro policiais militares cometeram crimes de homicídio qualificado, sequestro e cárcere privado contra elas.

Veja imagens de policiais na Operação “Disclosure”

Operação “Disclosure” investiga desaparecimento de jovens no Extremo Sul da Bahia por Divulgação SSP
Operação “Disclosure” investiga desaparecimento de jovens no Extremo Sul da Bahia por Divulgação SSP
Operação “Disclosure” investiga desaparecimento de jovens no Extremo Sul da Bahia por Divulgação SSP
Operação “Disclosure” investiga desaparecimento de jovens no Extremo Sul da Bahia por Divulgação SSP
Operação “Disclosure” investiga desaparecimento de jovens no Extremo Sul da Bahia por Divulgação SSP
Operação “Disclosure” investiga desaparecimento de jovens no Extremo Sul da Bahia por Divulgação SSP
Operação “Disclosure” investiga desaparecimento de jovens no Extremo Sul da Bahia por Divulgação SSP
Operação “Disclosure” investiga desaparecimento de jovens no Extremo Sul da Bahia por Divulgação SSP
Operação “Disclosure” investiga desaparecimento de jovens no Extremo Sul da Bahia por Divulgação SSP
1 de 9
Operação “Disclosure” investiga desaparecimento de jovens no Extremo Sul da Bahia por Divulgação SSP

Os dois jovens foram abordados por uma viatura da Polícia Militar e colocados no compartimento traseiro do veículo. Após esse momento, não houve novos registros da movimentação das vítimas.

Dados de localização ainda apontam que os dois utilizavam uma motocicleta, que permaneceu entre 22h35 e 1h13 em um galpão abandonado. Imagens de câmeras de segurança registraram a presença de três veículos no local durante o mesmo período.

As investigações seguem em andamento para identificar possíveis coautores e aprofundar a apuração sobre os demais fatos relacionados ao caso.

O nome da operação, “Disclosure”, faz referência à ideia de revelação e divulgação, simbolizando o objetivo central da ação: esclarecer os fatos e localizar as vítimas. Participam da ação equipes da Secretaria da Segurança Pública (COGER), do Ministério Público (GAECO e GEOSP) e da Polícia Militar (Corregedoria).

Tags:

Sequestro

Mais recentes

Imagem - Policial militar da reserva é preso em operação contra crimes graves na Bahia

Policial militar da reserva é preso em operação contra crimes graves na Bahia
Imagem - Homem tenta matar policiais com facão durante cumprimento de mandado de prisão

Homem tenta matar policiais com facão durante cumprimento de mandado de prisão
Imagem - Candidatos denunciam irregularidades no primeiro dia de eleição para Reitoria da Ufba

Candidatos denunciam irregularidades no primeiro dia de eleição para Reitoria da Ufba