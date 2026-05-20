SUSPEITA DE SEQUESTRO

Dois jovens desaparecem após abordagem policial no sul da Bahia

Investigação aponta indícios de participação de PMs nos crimes de homicídio, sequestro e cárcere privado

Esther Morais

Publicado em 20 de maio de 2026 às 06:29

Operação “Disclosure” investiga desaparecimento de jovens no Extremo Sul da Bahia Crédito: Divulgação SSP

O desaparecimento de dois jovens após uma abordagem policial, no município de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, virou alvo da Operação Disclosure, deflagrada na manhã desta quarta-feira (20).

As vítimas foram vistas pela última vez em 9 de novembro de 2025 e, segundo as investigações, há indícios de que quatro policiais militares cometeram crimes de homicídio qualificado, sequestro e cárcere privado contra elas.

Veja imagens de policiais na Operação “Disclosure” 1 de 9

Os dois jovens foram abordados por uma viatura da Polícia Militar e colocados no compartimento traseiro do veículo. Após esse momento, não houve novos registros da movimentação das vítimas.

Dados de localização ainda apontam que os dois utilizavam uma motocicleta, que permaneceu entre 22h35 e 1h13 em um galpão abandonado. Imagens de câmeras de segurança registraram a presença de três veículos no local durante o mesmo período.

As investigações seguem em andamento para identificar possíveis coautores e aprofundar a apuração sobre os demais fatos relacionados ao caso.