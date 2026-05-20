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Cidade baiana é a mais fria do Nordeste, com menos de 15 °C

Correntina foi o município com a menor temperatura da região nesta terça-feira (19)

Elaine Sanoli

Publicado em 20 de maio de 2026 às 07:00

Correntina Crédito: Felipe Foco/ Núcleo de Turismo

Dados emitidos Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que o município de Correntina, no oeste baiano, foi a cidade que registrou a menor temperatura de toda a região Nordeste. Desta vez, a cidade, conhecida pelas suas cachoeiras e grutas, registrou 14,5 °C nesta terça-feira (19).

Correntina 1 de 12

Além de Correntina, outras duas cidades aparecem no pódio do ranking das cidades mais frias. Na segunda e terceira posições estão Lençóis, na Chapada Diamantina, com 15,3 °C e Vitória da Conquista, no Sudoeste, com 15,9 °C.

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