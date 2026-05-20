PREVISÃO DO TEMPO

Umidade marítima provoca chuvas fortes em Salvador nesta quarta-feira (20), alerta Climatempo

Restante do litoral terá chuva fraca a moderada

Esther Morais

Publicado em 20 de maio de 2026 às 07:18

Umidade marítima provoca chuvas fortes em Salvador nesta quarta-feira (20) Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

A circulação de umidade marítima mantém chuvas fracas a moderadas desde as primeiras horas desta quarta-feira (20) entre o litoral do Rio Grande do Norte e a região de Porto Seguro, no sul da Bahia, segundo o Climatempo. Em Salvador, a previsão é de chuva moderada a forte em diferentes períodos do dia.

Ao longo do dia, as instabilidades continuam avançando por áreas de Pernambuco, Alagoas, Sergipe, litoral norte baiano e também pelo interior da Bahia.

O que fazer durante o temporal? 1 de 5

No Maranhão, a atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) favorece pancadas mais intensas no litoral, oeste, noroeste e em pontos do interior do estado.

Nas demais áreas do Nordeste, o tempo segue firme, com predomínio de sol entre poucas nuvens e temperaturas elevadas. A umidade relativa do ar deve ficar abaixo dos 30% em regiões do interior e oeste da Bahia, sul do Maranhão, centro-sul do Piauí e oeste de Pernambuco.