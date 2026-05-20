BAHIA

Justiça mantém prisão de homem que matou suposto amante da esposa, filmou crime e enviou para colega

Segundo a investigação, vítima foi estrangulada, amarrada e teve o corpo incendiado dentro do apartamento

Wendel de Novais

Publicado em 20 de maio de 2026 às 07:43

Paulo Henrique foi morto por Robson Crédito: Reprodução

A Justiça manteve presa a prisão de Robson de Araújo Silva, suspeito de assassinar o jovem Paulo Henrique Batista Nascimento da Silva, de 26 anos, dentro de um apartamento na cidade de Valente, no interior da Bahia. A decisão foi tomada durante audiência de custódia realizada nesta terça-feira (19), após análise do auto de prisão em flagrante.

Robson é investigado por homicídio qualificado por meio cruel. Segundo a polícia, o crime aconteceu no sábado (16) e teria sido motivado por ciúmes. A suspeita é de que o acusado acreditava que Paulo Henrique mantinha um relacionamento com sua companheira.

Na decisão, a Justiça apontou que existem indícios considerados consistentes da autoria do crime. Um dos pontos citados foi o relato de uma testemunha que afirmou ter recebido, por aplicativo de mensagens, um vídeo mostrando a execução da vítima. Nas imagens, segundo o depoimento, Paulo Henrique aparecia amarrado antes de ter o corpo incendiado.

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A mesma testemunha também contou à polícia que recebeu uma ligação do suspeito confessando o assassinato por estrangulamento. Ainda conforme a investigação, o jovem teria sido atacado com um golpe conhecido como “mata-leão”, estrangulado com o cabo de um carregador de celular e, depois, queimado dentro do imóvel.

O corpo da vítima foi encontrado completamente carbonizado após policiais militares serem acionados para atender uma ocorrência de incêndio em uma residência na Rua Valmir Araújo Cunha. No local, os agentes identificaram sinais de violência extrema, como manchas de sangue e garrafas quebradas espalhadas pelo apartamento.

Ao manter a prisão preventiva, a Justiça também levou em consideração o histórico criminal de Robson. De acordo com o processo, ele possui condenação anterior por crime julgado pelo Tribunal do Júri e responde a outros procedimentos graves, incluindo relatos de tentativas de feminicídio e homicídios.