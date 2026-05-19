BAHIA

Operação contra pornografia infantojuvenil termina com 24 pessoas presas em duas semanas

Ações ocorreram em 14 municípios baianos

Elaine Sanoli

Publicado em 19 de maio de 2026 às 20:11

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Durante a execução da operação Operação Caminhos Seguros 2026, 24 pessoas foram presas suspeitas de envolvimento com material pornográfico infantojuvenil. As prisões ocorreram entre o dia 5 de maio e a esta segunda-feira (18), em 14 municípios baianos. Durante a operação, também foram cumpridos 39 mandados de busca e apreensão, além da apreensão de 33 dispositivos eletrônicos contendo arquivos de material criminoso.

As equipes instauraram 56 inquéritos policiais, concluíram 54 procedimentos com autoria identificada e registraram 271 boletins de ocorrência relacionados à operação. Durante as investigações, 26 vítimas foram atendidas, 12 denúncias apuradas e 19 locais mapeados.

Integrantes do Baralho do Crime na Bahia 1 de 17

Segundo a polícia, os equipamentos apreendidos foram encaminhados ao Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde passam por perícia e extração de dados que podem contribuir para o avanço das investigações.