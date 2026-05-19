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Operação contra pornografia infantojuvenil termina com 24 pessoas presas em duas semanas

Ações ocorreram em 14 municípios baianos

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 19 de maio de 2026 às 20:11

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Durante a execução da operação Operação Caminhos Seguros 2026, 24 pessoas foram presas suspeitas de envolvimento com material pornográfico infantojuvenil. As prisões ocorreram entre o dia 5 de maio e a esta segunda-feira (18), em 14 municípios baianos. Durante a operação, também foram cumpridos 39 mandados de busca e apreensão, além da apreensão de 33 dispositivos eletrônicos contendo arquivos de material criminoso.

As equipes instauraram 56 inquéritos policiais, concluíram 54 procedimentos com autoria identificada e registraram 271 boletins de ocorrência relacionados à operação. Durante as investigações, 26 vítimas foram atendidas, 12 denúncias apuradas e 19 locais mapeados.

Integrantes do Baralho do Crime na Bahia

Integrantes do Baralho do Crime da Bahia por Divulgação
Integrantes do Baralho do Crime da Bahia por Divulgação
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
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Integrantes do Baralho do Crime da Bahia por Divulgação

Segundo a polícia, os equipamentos apreendidos foram encaminhados ao Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde passam por perícia e extração de dados que podem contribuir para o avanço das investigações.

A Operação Caminhos Seguros faz parte de uma mobilização coordenada nacionalmente pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), com a participação integrada das polícias Civil, Militar e Federal.

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