Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Rodoviários convocam assembleia para decidir proposta e greve pode começar nesta semana em Salvador

Nova reunião de conciliação está prevista para esta quarta-feira (20)

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 19 de maio de 2026 às 19:10

Ônibus de Salvador
Edital de greve já foi publicado pela categoria Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

O Sindicato dos Rodoviários de Salvador convocou a categoria para participar de uma nova assembleia, marcada para quinta-feira (21), às 15 horas, na sede da entidade. O encontro vai debater os próximos passos da campanha salarial e pode confirmar o início de uma greve geral na capital baiana.

A assembleia ocorrerá um dia após a reunião de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT5), marcada para quarta-feira (20). Segundo o sindicato, a proposta formulada pelo tribunal será apresentada aos trabalhadores e colocada em votação. Uma reunião seria realizada nesta terça-feira (19), mas foi cancelada

A possibilidade de paralisação ganhou força após o Sindicato dos Rodoviários publicar, nesta segunda-feira (18), o edital de greve da categoria. A entidade informa que a paralisação poderá começar à 0h01 de sexta-feira (22), caso não haja acordo nas negociações com os empresários.

A decisão de aprovar o estado de greve foi tomada durante duas assembleias realizadas na semana passada. Entre as principais reivindicações da categoria estão reajuste salarial, aumento no valor do ticket alimentação, mudanças nas chamadas cartas horárias e redução das jornadas consideradas excessivas pelos trabalhadores.

Mais recentes

Imagem - Policial militar da reserva é preso em operação contra crimes graves na Bahia

Policial militar da reserva é preso em operação contra crimes graves na Bahia
Imagem - Homem tenta matar policiais com facão durante cumprimento de mandado de prisão

Homem tenta matar policiais com facão durante cumprimento de mandado de prisão
Imagem - Candidatos denunciam irregularidades no primeiro dia de eleição para Reitoria da Ufba

Candidatos denunciam irregularidades no primeiro dia de eleição para Reitoria da Ufba