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Rodoviários convocam assembleia para decidir proposta e greve pode começar nesta semana em Salvador

Nova reunião de conciliação está prevista para esta quarta-feira (20)

Maysa Polcri

Publicado em 19 de maio de 2026 às 19:10

Edital de greve já foi publicado pela categoria Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

O Sindicato dos Rodoviários de Salvador convocou a categoria para participar de uma nova assembleia, marcada para quinta-feira (21), às 15 horas, na sede da entidade. O encontro vai debater os próximos passos da campanha salarial e pode confirmar o início de uma greve geral na capital baiana.

A assembleia ocorrerá um dia após a reunião de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT5), marcada para quarta-feira (20). Segundo o sindicato, a proposta formulada pelo tribunal será apresentada aos trabalhadores e colocada em votação. Uma reunião seria realizada nesta terça-feira (19), mas foi cancelada.

A possibilidade de paralisação ganhou força após o Sindicato dos Rodoviários publicar, nesta segunda-feira (18), o edital de greve da categoria. A entidade informa que a paralisação poderá começar à 0h01 de sexta-feira (22), caso não haja acordo nas negociações com os empresários.