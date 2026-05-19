Rodoviários convocam assembleia para decidir proposta e greve pode começar nesta semana em Salvador

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Maysa Polcri
Publicado em 19 de maio de 2026 às 19:10
O Sindicato dos Rodoviários de Salvador convocou a categoria para participar de uma nova assembleia, marcada para quinta-feira (21), às 15 horas, na sede da entidade. O encontro vai debater os próximos passos da campanha salarial e pode confirmar o início de uma greve geral na capital baiana.
A assembleia ocorrerá um dia após a reunião de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT5), marcada para quarta-feira (20). Segundo o sindicato, a proposta formulada pelo tribunal será apresentada aos trabalhadores e colocada em votação. Uma reunião seria realizada nesta terça-feira (19), mas foi cancelada.
A possibilidade de paralisação ganhou força após o Sindicato dos Rodoviários publicar, nesta segunda-feira (18), o edital de greve da categoria. A entidade informa que a paralisação poderá começar à 0h01 de sexta-feira (22), caso não haja acordo nas negociações com os empresários.
A decisão de aprovar o estado de greve foi tomada durante duas assembleias realizadas na semana passada. Entre as principais reivindicações da categoria estão reajuste salarial, aumento no valor do ticket alimentação, mudanças nas chamadas cartas horárias e redução das jornadas consideradas excessivas pelos trabalhadores.