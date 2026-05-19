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Reunião para evitar greve dos rodoviários em Salvador é cancelada

Medida ocorreu após empresariado ingressar com pedido de Dissídio Coletivo

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 19 de maio de 2026 às 09:50

Reunião para evitar greve dos rodoviários em Salvador é cancelada Crédito: Divulgação 

A reunião entre o Sindicato dos Rodoviários e o patronato para tentar resolver o impasse e evitar o início de uma greve na próxima sexta-feira (22) foi cancelada. A negociação, mediada pela Superintendência Regional do Trabalho, ocorreria nesta terça-feira (19).

Segundo os trabalhadores, o cancelamento ocorreu após o empresariado ingressar com pedido de Dissídio Coletivo. O processo judicial prevê que a Justiça do Trabalho atue como mediadora para definir as regras, como valores de piso salarial e até se uma eventual greve pode ser considerada abusiva ou não. A decisão da Justiça passa a valer para toda a categoria profissional envolvida.

Criação de linhas de ônibus exclusivas para mulheres

Criação de linhas de ônibus exclusivas apra mulheres por Reprodução
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Criação de linhas de ônibus exclusivas apra mulheres por Reprodução

Para o sindicato, a decisão dos empresários demonstra falta de disposição para o diálogo e reforça a tentativa de empurrar os rodoviários para uma greve. “Os trabalhadores buscaram o diálogo em todos os espaços possíveis”, afirmou a entidade.

Já o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Salvador (Seteps) confirmou que ingressou com o dissídio coletivo. Segundo a entidade, a medida é considerada normal durante negociações trabalhistas e tem como objetivo evitar a greve e garantir a continuidade do serviço de transporte público.

Uma audiência de conciliação já está marcada para esta quarta-feira (20), às 14h30, no Tribunal Regional do Trabalho.

Paralisação dos rodoviários pode começar nesta semana em Salvador

O Sindicato dos Rodoviários de Salvador publicou na segunda-feira (18) o edital que comunica a deflagração de greve geral por tempo indeterminado da categoria. De acordo com o documento, a paralisação pode começar à 0h01 de sexta-feira (22).

A publicação ocorre após os rodoviários confirmarem o estado de greve durante assembleias realizadas na última quinta-feira (14). Na prática, a medida funciona como um aviso prévio e abre caminho para uma possível paralisação, já que a legislação exige comunicação com antecedência mínima de 72 horas.

A categoria reivindica reajuste salarial, aumento no valor do ticket alimentação e mudanças nas chamadas cartas horárias, além da redução das jornadas consideradas excessivas pelos trabalhadores. O edital é assinado pelo presidente do Sindicato dos Rodoviários da Bahia, Hélio Ferreira dos Santos.

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Sindicato dos Rodoviários

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