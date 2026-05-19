CRIME

Suspeito é preso com cocaína, crack e K9 escondidos em mochila escolar em Salvador

Caso aconteceu durante rondas da 18ª CIPM na Rua Recanto da Urbis

Wendel de Novais

Publicado em 19 de maio de 2026 às 09:16

Material foi apreendido em mochila escolar Crédito: Polícia Civil

Um homem foi preso na manhã desta segunda-feira (18) após ser flagrado com dezenas de porções de drogas durante uma ação da Polícia Militar em Salvador. O caso aconteceu na Rua Recanto da Urbis, onde equipes da 18ª CIPM realizavam rondas de rotina.

Segundo os policiais, o suspeito carregava um saco plástico e apresentou atitude considerada suspeita ao perceber a aproximação da viatura. Ele tentou fugir, mas acabou alcançado poucos metros depois.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

Durante a abordagem, os militares encontraram 11 pinos de cocaína, 83 pinos de K9 e 76 pedras de crack. Além dos entorpecentes, a PM apreendeu um rádio comunicador com carregador, três celulares e dinheiro em espécie.

De acordo com os agentes, o uso de mochilas escolares por traficantes tem sido uma estratégia recorrente para tentar despistar abordagens policiais e levantar menos suspeitas durante o transporte de drogas.