SANTO AMARO

Policial militar faz saudação a Xangô durante Bembé do Mercado e viraliza nas redes sociais

O vídeo foi registrado pelo artista visual Roque Boa Morte

Wladmir Pinheiro

Publicado em 19 de maio de 2026 às 10:09

Policial militar faz saudação a Xangô durante Bembé do Mercado e viraliza nas redes sociais Crédito: Reprodução

Um vídeo registrado durante o Bembé do Mercado, em Santo Amaro, viralizou nas redes sociais ao mostrar um policial militar saudando Xangô durante a celebração.

Criado em 1889, um ano após a abolição da escravidão, o Bembé reúne mais de 60 terreiros em cinco dias de celebrações públicas e é reconhecido como Patrimônio Imaterial da Bahia. O ápice é o xirê, seguido por cortejos e oferendas a Iemanjá e Oxum.