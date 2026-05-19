Policial militar faz saudação a Xangô durante Bembé do Mercado e viraliza nas redes sociais

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Wladmir Pinheiro
Publicado em 19 de maio de 2026 às 10:09
Um vídeo registrado durante o Bembé do Mercado, em Santo Amaro, viralizou nas redes sociais ao mostrar um policial militar saudando Xangô durante a celebração.
Criado em 1889, um ano após a abolição da escravidão, o Bembé reúne mais de 60 terreiros em cinco dias de celebrações públicas e é reconhecido como Patrimônio Imaterial da Bahia. O ápice é o xirê, seguido por cortejos e oferendas a Iemanjá e Oxum.
O vídeo foi publicado pelo artista visual Roque Boa Morte, que refletiu sobre o significado do momento. “A saudação de um oficial fardado para Xangô tem um peso histórico impossível de ignorar. A mesma estrutura policial que perseguiu terreiros e criminalizou práticas negras no pós-abolição hoje aparece atravessada pela cultura que tentou combater”, escreveu.