INTERNACIONAL

Artista baiano Roque Boa Morte inaugura exposição sobre o Bembé do Mercado no México

Mostra sobre o Bembé do Mercado abre no MMAC, em Cuernavaca

Wladmir Pinheiro

Publicado em 19 de maio de 2026 às 10:44

Artista baiano Roque Boa Morte inaugura primeira exposição individual internacional no México Crédito: Roque Boa Morte

O artista visual e pesquisador baiano Roque Boa Morte inaugura no dia 6 de junho, às 13h, a exposição internacional: “Bembé: A Festa dos Olhos do Rei”, no Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano (MMAC), e Cuernavaca, um dos principais centros de arte contemporânea do México.

O museu integra o circuito institucional da Secretaria de Cultura do Estado de Morelos e é reconhecido por receber exposições de artistas e projetos experimentais em arte contemporânea.

Bembé do Mercado, por Roque Boa Morte 1 de 5

A mostra tem curadoria da antropóloga Jamile Borges da Silva, coordenadora do Centro de Estudos Afro-Orientais da Universidade Federal da Bahia (CEAO/UFBA) e apresenta 38 imagens e expografia inspirada na dimensão visual, ritual e espacial do Bembé do Mercado, celebrado desde 1889 em Santo Amaro, no Recôncavo Baiano.

Bembé reúne mais de 60 terreiros em cinco dias de celebrações públicas e é reconhecido como Patrimônio Imaterial da Bahia. O ápice é o xirê, seguido por cortejos e oferendas a Iemanjá e Oxum.

A exposição é resultado da pesquisa de mestrado desenvolvida por Roque Boa Morte no Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Estudos Étnicos e Africanos da UFBA. Ao longo de cinco anos, o artista construiu um acervo com mais de nove mil imagens sobre o Bembé do Mercado, hoje integrado ao Museu Afrodigital da Memória Africana e Afro-Brasileira da UFBA, em parceria com a Universidade de Bayreuth (Alemanha), Biblioteca Nacional, UERJ, UFPE, UFMA e UFMG.

Apresentada pela primeira vez em maio de 2025, durante os festejos do Bembé em Santo Amaro, a exposição inicia agora sua circulação internacional, que terá continuidade nos Estados Unidos, em outubro de 2026, com programação prevista em Nova York, cidade onde o artista também reside e desenvolve parte de sua produção.

Quem é Roque Boa Morte

Roque Boa Morte é artista visual, fotógrafo e pesquisador nascido em Santo Amaro, Bahia. Mestre em Estudos Étnicos e Africanos pela UFBA, desenvolve trabalhos em antropologia visual, memória afro-diaspórica, decolonialidade e direito à imagem.

A circulação internacional de “Bembé: A Festa dos Olhos do Rei” conta com apoio do Governo do Estado da Bahia, através do Fundo de Cultura da Bahia, Secretaria de Cultura. A produção é da plataforma Flotar.

Bembé: A Festa dos Olhos do Rei

Período: de 6 a 20 de junho de 2026, das 09h às 17h

Local: Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano (MMAC)

Cidade: Cuernavaca, Morelos, México