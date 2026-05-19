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Artista baiano Roque Boa Morte inaugura exposição sobre o Bembé do Mercado no México

Mostra sobre o Bembé do Mercado abre no MMAC, em Cuernavaca

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 19 de maio de 2026 às 10:44

Artista baiano Roque Boa Morte inaugura primeira exposição individual internacional no México
Artista baiano Roque Boa Morte inaugura primeira exposição individual internacional no México Crédito: Roque Boa Morte

O artista visual e pesquisador baiano Roque Boa Morte inaugura no dia 6 de junho, às 13h, a exposição internacional: “Bembé: A Festa dos Olhos do Rei”, no Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano (MMAC), e Cuernavaca, um dos principais centros de arte contemporânea do México.

O museu integra o circuito institucional da Secretaria de Cultura do Estado de Morelos e é reconhecido por receber exposições de artistas e projetos experimentais em arte contemporânea.

Bembé do Mercado, por Roque Boa Morte

Artista baiano Roque Boa Morte inaugura primeira exposição individual internacional no México por Roque Boa Morte
Artista baiano Roque Boa Morte inaugura primeira exposição individual internacional no México por Roque Boa Morte
Artista baiano Roque Boa Morte inaugura primeira exposição individual internacional no México por Roque Boa Morte
Artista baiano Roque Boa Morte inaugura primeira exposição individual internacional no México por Roque Boa Morte
Artista baiano Roque Boa Morte inaugura primeira exposição individual internacional no México por Roque Boa Morte
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Artista baiano Roque Boa Morte inaugura primeira exposição individual internacional no México por Roque Boa Morte

A mostra tem curadoria da antropóloga Jamile Borges da Silva, coordenadora do Centro de Estudos Afro-Orientais da Universidade Federal da Bahia (CEAO/UFBA) e apresenta 38 imagens e expografia inspirada na dimensão visual, ritual e espacial do Bembé do Mercado, celebrado desde 1889 em Santo Amaro, no Recôncavo Baiano.

Bembé reúne mais de 60 terreiros em cinco dias de celebrações públicas e é reconhecido como Patrimônio Imaterial da Bahia. O ápice é o xirê, seguido por cortejos e oferendas a Iemanjá e Oxum.

A exposição é resultado da pesquisa de mestrado desenvolvida por Roque Boa Morte no Programa Multidisciplinar de Pós-Graduação em Estudos Étnicos e Africanos da UFBA. Ao longo de cinco anos, o artista construiu um acervo com mais de nove mil imagens sobre o Bembé do Mercado, hoje integrado ao Museu Afrodigital da Memória Africana e Afro-Brasileira da UFBA, em parceria com a Universidade de Bayreuth (Alemanha), Biblioteca Nacional, UERJ, UFPE, UFMA e UFMG.

Apresentada pela primeira vez em maio de 2025, durante os festejos do Bembé em Santo Amaro, a exposição inicia agora sua circulação internacional, que terá continuidade nos Estados Unidos, em outubro de 2026, com programação prevista em Nova York, cidade onde o artista também reside e desenvolve parte de sua produção.

Quem é Roque Boa Morte

Roque Boa Morte é artista visual, fotógrafo e pesquisador nascido em Santo Amaro, Bahia. Mestre em Estudos Étnicos e Africanos pela UFBA, desenvolve trabalhos em antropologia visual, memória afro-diaspórica, decolonialidade e direito à imagem.

A circulação internacional de “Bembé: A Festa dos Olhos do Rei” conta com apoio do Governo do Estado da Bahia, através do Fundo de Cultura da Bahia, Secretaria de Cultura. A produção é da plataforma Flotar.

Bembé: A Festa dos Olhos do Rei

Período: de 6 a 20 de junho de 2026, das 09h às 17h

Local: Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano (MMAC)

Cidade: Cuernavaca, Morelos, México

Entrada gratuita

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