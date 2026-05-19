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Aves silvestres são resgatadas durante ação na Bahia e três pessoas são presas

Entre os animais encontrados estavam curiós, cardeais, canários-da-terra e papa-capins

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 19 de maio de 2026 às 11:05

Aves silvestres foram resgatas em Alagoinhas Crédito: PM-BA

Policiais militares resgataram 17 aves silvestres durante uma operação ambiental realizada em Feira de Santana. Três pessoas foram detidas suspeitas de envolvimento com a manutenção ilegal dos animais em cativeiro.

Entre as espécies encontradas estavam sabiás, tico-ticos, azulões, papa-capins, cardeais, canários-da-terra, coleirinhos, tiziu, bigodinhos, chupa-laranja, curiós, bicos-de-veludo, brejal, gaturamos e pássaros-pretos.

Aves silvestres foram resgatas em Alagoinhas

Aves silvestres foram resgatas em Alagoinhas por COPPA-CPE
Aves silvestres foram resgatas em Alagoinhas por COPPA-CPE
Aves silvestres foram resgatas em Alagoinhas por COPPA-CPE
Aves silvestres foram resgatas em Alagoinhas por COPPA-CPE
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Aves silvestres foram resgatas em Alagoinhas por COPPA-CPE

Os animais apreendidos foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), onde passarão por avaliação veterinária e receberão os cuidados necessários antes de uma possível devolução ao habitat natural.

Segundo a Polícia Militar da Bahia (PM-BA), a ação faz parte das operações permanentes de combate aos crimes ambientais e de preservação da fauna silvestre no estado.

Os três suspeitos foram conduzidos para a Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada. Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO) também foram lavrados.

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Tags:

Resgate Feira de Santana Aves Silvestres

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