CRIME

Após desaparecer, homem é encontrado morto em cova rasa no quintal do vizinho na Bahia

Vítima havia sido vista pela última vez ao sair de casa no dia 14 de maio

Wendel de Novais

Publicado em 19 de maio de 2026 às 10:27

José Ronaldo Silva dos Santos foi encontrado em cova rasa Crédito: Reprodução

O corpo de um homem identificado como José Ronaldo Silva dos Santos, de 37 anos, foi encontrado enterrado em uma cova rasa no quintal do vizinho nesta segunda-feira (18), no município de Ponto Novo, no norte da Bahia. A vítima trabalhava como ajudante de pedreiro em uma empresa que presta serviços para a prefeitura da cidade.

Segundo informações da Delegacia Territorial de Ponto Novo, o corpo foi localizado dentro de um imóvel situado no bairro Contorno. José Ronaldo estava desaparecido desde o dia 14 de maio, quando foi visto pela última vez saindo de casa. De acordo com a Polícia Civil, as investigações já possuem indícios sobre a autoria do homicídio, mas detalhes não foram divulgados para não atrapalhar o andamento do caso.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

Guias para remoção do corpo e realização da perícia foram expedidas ao Departamento de Polícia Técnica (DPT). Equipes da polícia seguem realizando diligências e ouvindo testemunhas para esclarecer completamente as circunstâncias do crime.