Após desaparecer, homem é encontrado morto em cova rasa no quintal do vizinho na Bahia

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Wendel de Novais
Publicado em 19 de maio de 2026 às 10:27
O corpo de um homem identificado como José Ronaldo Silva dos Santos, de 37 anos, foi encontrado enterrado em uma cova rasa no quintal do vizinho nesta segunda-feira (18), no município de Ponto Novo, no norte da Bahia. A vítima trabalhava como ajudante de pedreiro em uma empresa que presta serviços para a prefeitura da cidade.
Segundo informações da Delegacia Territorial de Ponto Novo, o corpo foi localizado dentro de um imóvel situado no bairro Contorno. José Ronaldo estava desaparecido desde o dia 14 de maio, quando foi visto pela última vez saindo de casa. De acordo com a Polícia Civil, as investigações já possuem indícios sobre a autoria do homicídio, mas detalhes não foram divulgados para não atrapalhar o andamento do caso.
Caso é investigado pela Polícia Civil
Guias para remoção do corpo e realização da perícia foram expedidas ao Departamento de Polícia Técnica (DPT). Equipes da polícia seguem realizando diligências e ouvindo testemunhas para esclarecer completamente as circunstâncias do crime.
Até o momento, não há informações sobre velório e sepultamento da vítima.