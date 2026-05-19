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Após desaparecer, homem é encontrado morto em cova rasa no quintal do vizinho na Bahia

Vítima havia sido vista pela última vez ao sair de casa no dia 14 de maio

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 19 de maio de 2026 às 10:27

José Ronaldo Silva dos Santos foi encontrado em cova rasa Crédito: Reprodução

O corpo de um homem identificado como José Ronaldo Silva dos Santos, de 37 anos, foi encontrado enterrado em uma cova rasa no quintal do vizinho nesta segunda-feira (18), no município de Ponto Novo, no norte da Bahia. A vítima trabalhava como ajudante de pedreiro em uma empresa que presta serviços para a prefeitura da cidade.

Segundo informações da Delegacia Territorial de Ponto Novo, o corpo foi localizado dentro de um imóvel situado no bairro Contorno. José Ronaldo estava desaparecido desde o dia 14 de maio, quando foi visto pela última vez saindo de casa. De acordo com a Polícia Civil, as investigações já possuem indícios sobre a autoria do homicídio, mas detalhes não foram divulgados para não atrapalhar o andamento do caso.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
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Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
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Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

Guias para remoção do corpo e realização da perícia foram expedidas ao Departamento de Polícia Técnica (DPT). Equipes da polícia seguem realizando diligências e ouvindo testemunhas para esclarecer completamente as circunstâncias do crime.

Até o momento, não há informações sobre velório e sepultamento da vítima.

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