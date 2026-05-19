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Shopping de Salvador recebe espetáculo gratuito de K-Pop com música, dança e cultura coreana

Apresentação “K-Pop – Jovens Guerreiras” acontece neste sábado no Salvador Norte Shopping

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 19 de maio de 2026 às 10:55

K-Pop – Jovens Guerreiras”
K-Pop – Jovens Guerreiras” Crédito: Divulgação

O universo do K-Pop será destaque no Salvador neste sábado (23), com a apresentação “K-Pop - Jovens Guerreiras”. O espetáculo acontece a partir das 18h, na Praça de Alimentação, no piso L3, e terá entrada gratuita.

Voltado aos admiradores da cultura coreana, o evento promete levar ao público performances inspiradas em grandes sucessos do gênero, combinando música, dança, atitude e coreografias marcantes.

Conheça alguns artistas do K-Pop

Stray Kids por Reprodução
BTS por Frazer Harrison / Getty images / Widelg
Blackpink por divulgação
G-Dragon por Reprodução
Suga por Reprodução
Jin por Reprodução
HUNTR/X por Reprodução
Jungkook por Divulgação
RM por Reprodução
TWICE por Reprodução/Instagram
J-Hope por Reprodução
Jimin por Reprodução
Seventeen por Reprodução
V por Reprodução
1 de 14
Stray Kids por Reprodução

Fenômeno mundial, o K-Pop conquistou fãs de diferentes faixas etárias ao unir produções visuais impactantes, apresentações cheias de energia e forte influência da cultura asiática. A expectativa é de que o espetáculo proporcione uma experiência imersiva para os visitantes, com diversas referências ao universo pop coreano.

Segundo o gerente de marketing do empreendimento, Renan Lopes, a proposta é ampliar as opções de entretenimento oferecidas ao público. “Atento a essa tendência e ao crescente interesse do público por experiências imersivas e entretenimento temático, o Salvador Norte Shopping promove o evento como uma opção gratuita de lazer para toda a família”, afirma.

SERVIÇO

Show K-POP – Jovens Guerreiras

Data: 23 de maio

Horário: 18h

Local: Salvador Norte Shopping - Praça de Alimentação, piso L3

Entrada: Gratuita e aberta ao público.

Tags:

Guerreiras do K-pop

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