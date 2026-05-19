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Pintor tribal é preso por extorsão de turista no Pelourinho

Investigado é reincidente na prática criminosa e possui passagens por furto, tráfico de drogas e outros casos de extorsão contra turistas

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 19 de maio de 2026 às 20:22

Pintor tribal é preso por extorsão contra turista no Terreiro de Jesus, em Salvador
Pintor tribal é preso por extorsão contra turista no Terreiro de Jesus, em Salvador Crédito: Reprodução

Um pintor tribal foi preso nesta terça-feira (19), suspeito de extorquir uma turista de São Paulo durante a realização de uma pintura corporal no Largo do Terreiro de Jesus, no Centro Histórico de Salvador.

Segundo as investigações da Polícia Civil, em abril deste ano, mesmo após a recusa da vítima, o homem, de 40 anos, realizou a pintura artística e passou a exigir o pagamento pelo serviço. De acordo com a ocorrência, a extorsão foi praticada com uso de força e ameaça.

O investigado é reincidente na prática criminosa e possui passagens por furto, tráfico de drogas e outros casos de extorsão contra turistas.

“Este é o nono mandado de prisão preventiva cumprido pela unidade, em 2026, no âmbito de investigações relacionadas a pintores tribais, com o objetivo de coibir práticas criminosas que comprometam a imagem de Salvador e reforçar a segurança dos visitantes”, destacou a delegada Marcela Abreu, titular da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur).

Ele está custodiado na Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), à disposição do Poder Judiciário.

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