Pintor tribal é preso por extorsão de turista no Pelourinho

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 19 de maio de 2026 às 20:22
Um pintor tribal foi preso nesta terça-feira (19), suspeito de extorquir uma turista de São Paulo durante a realização de uma pintura corporal no Largo do Terreiro de Jesus, no Centro Histórico de Salvador.
Segundo as investigações da Polícia Civil, em abril deste ano, mesmo após a recusa da vítima, o homem, de 40 anos, realizou a pintura artística e passou a exigir o pagamento pelo serviço. De acordo com a ocorrência, a extorsão foi praticada com uso de força e ameaça.
O investigado é reincidente na prática criminosa e possui passagens por furto, tráfico de drogas e outros casos de extorsão contra turistas.
“Este é o nono mandado de prisão preventiva cumprido pela unidade, em 2026, no âmbito de investigações relacionadas a pintores tribais, com o objetivo de coibir práticas criminosas que comprometam a imagem de Salvador e reforçar a segurança dos visitantes”, destacou a delegada Marcela Abreu, titular da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur).
Ele está custodiado na Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), à disposição do Poder Judiciário.