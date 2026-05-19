VIOLÊNCIA

Transporte é suspenso no Vale das Pedrinhas após ônibus ser atingido por tiros

Suspensão ocorreu na noite destra terça-feira (19)

Elaine Sanoli

Publicado em 19 de maio de 2026 às 20:41

Ônibus de Salvador Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

O transporte público foi suspenso no bairro do Vale das Pedrinhas, no Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador, na noite desta terça-feira (19). De acordo com a Secretaria de Mobilidade (Semob), ainda não há previsão para a retomada do serviço.



A pasta informou que a suspensão ocorreu após um ônibus da linha 0319 – Estação BRT Pedrinhas x Vale das Pedrinhas ser atingido por um disparo. Não houve registro de feridos.

Do bonde ao ônibus elétrico em Salvador 1 de 37

Segundo a Semob, “por segurança, o atendimento foi suspenso no final de linha, que foi transferido para a entrada do bairro”. Ainda de acordo com a secretaria, o atendimento deve ser normalizado “tão logo a segurança na região seja restabelecida”.