Neoenergia Coelba e LIDE Bahia discutem novo ciclo de investimentos

Encontro no Palacete Tira Chapéu reunirá empresários baianos para apresentação exclusiva sobre aporte da concessionária no estado

Publicado em 19 de maio de 2026 às 21:22

Escola ficará no segundo andar do Palacete Tira-Chapéu Crédito: Lucas Assis

O LIDE Bahia realiza na próxima quinta-feira (21), a partir das 12h30, um almoço-debate com a Neoenergia Coelba no Palacete Tira Chapéu, no Centro Histórico de Salvador. O evento, exclusivo para filiados e convidados, terá como palestrante a nova diretora-presidente da concessionária, Fabiana Lopes, que apresentará o novo ciclo de investimentos da companhia para a Bahia, o maior aporte já registrado pela distribuidora no estado.

A iniciativa representa uma virada estratégica para o desenvolvimento econômico baiano ao promover o contato entre empresariado e setor público. É o que explica o presidente do LIDE Bahia, Mario Dantas.

“Este diálogo direto entre o setor privado e uma das principais concessionárias do estado fortalece a confiança no ambiente de negócios, permitindo que o setor produtivo se antecipe e se prepare para as oportunidades que o novo ciclo de investimentos deve gerar. O investimento já teria uma relevância ímpar pelo montante do valor que será investido. Mas a importância é ainda maior pela capacidade de aceleração do desenvolvimento econômico, fruto da disponibilidade de energia”, conta.

O evento marca também o início da parceria entre o LIDE Bahia e o Palacete Tira Chapéu, que passa a ser o novo local para os encontros da entidade, onde os filiados terão benefícios e acesso a lounges exclusivos.

Serviço

Almoço-debate LIDE Bahia e Neoenergia Coelba

Quando: Quinta-feira, 21/05/2026

Horário: 12h30

Local: Palacete Tira Chapéu - Rua Chile, 1 - Centro Histórico, Salvador

Exclusivo para filiados

