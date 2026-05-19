Neoenergia Coelba e LIDE Bahia discutem novo ciclo de investimentos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Publicado em 19 de maio de 2026 às 21:22
O LIDE Bahia realiza na próxima quinta-feira (21), a partir das 12h30, um almoço-debate com a Neoenergia Coelba no Palacete Tira Chapéu, no Centro Histórico de Salvador. O evento, exclusivo para filiados e convidados, terá como palestrante a nova diretora-presidente da concessionária, Fabiana Lopes, que apresentará o novo ciclo de investimentos da companhia para a Bahia, o maior aporte já registrado pela distribuidora no estado.
A iniciativa representa uma virada estratégica para o desenvolvimento econômico baiano ao promover o contato entre empresariado e setor público. É o que explica o presidente do LIDE Bahia, Mario Dantas.
“Este diálogo direto entre o setor privado e uma das principais concessionárias do estado fortalece a confiança no ambiente de negócios, permitindo que o setor produtivo se antecipe e se prepare para as oportunidades que o novo ciclo de investimentos deve gerar. O investimento já teria uma relevância ímpar pelo montante do valor que será investido. Mas a importância é ainda maior pela capacidade de aceleração do desenvolvimento econômico, fruto da disponibilidade de energia”, conta.
O evento marca também o início da parceria entre o LIDE Bahia e o Palacete Tira Chapéu, que passa a ser o novo local para os encontros da entidade, onde os filiados terão benefícios e acesso a lounges exclusivos.
Serviço
Almoço-debate LIDE Bahia e Neoenergia Coelba
Quando: Quinta-feira, 21/05/2026
Horário: 12h30
Local: Palacete Tira Chapéu - Rua Chile, 1 - Centro Histórico, Salvador
Exclusivo para filiados