Jovem finge próprio sequestro após brigar com namorado e é encontrada com amigos pela polícia na Bahia

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Wendel de Novais
Publicado em 20 de maio de 2026 às 08:25
Uma jovem de 18 anos foi localizada pela polícia após fingir o próprio sequestro na cidade de Guanambi, no sudoeste da Bahia. O caso veio à tona nesta terça-feira (19), depois que familiares registraram o desaparecimento da jovem e denúncias sobre um suposto crime começaram a mobilizar as autoridades.
De acordo com informações da Polícia Civil, o pai da jovem procurou a delegacia na segunda-feira (18) para informar que a filha havia desaparecido. Segundo o relato, ele tentou encontrá-la em diversos locais, mas não conseguiu contato. A identidade da mulher não foi divulgada.
Caso é investigado pela Polícia Civil
Enquanto as buscas eram realizadas, o namorado da jovem também compareceu à unidade policial e apresentou mensagens recebidas por aplicativo. Os textos haviam sido enviados por um número desconhecido e continham ameaças de morte, além de referências a um suposto caso de extorsão mediante sequestro.
Com o avanço das investigações, os policiais descobriram que o sequestro nunca aconteceu. Segundo a Polícia Civil, a própria jovem teria enviado as mensagens ameaçadoras para o namorado após desentendimentos no relacionamento. Após ser encontrada com amigos, ela foi ouvida pelas autoridades.