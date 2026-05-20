CRIME

Jovem finge próprio sequestro após brigar com namorado e é encontrada com amigos pela polícia na Bahia

Pai procurou delegacia após desaparecimento da filha de 18 anos em Guanambi

Wendel de Novais

Publicado em 20 de maio de 2026 às 08:25

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Uma jovem de 18 anos foi localizada pela polícia após fingir o próprio sequestro na cidade de Guanambi, no sudoeste da Bahia. O caso veio à tona nesta terça-feira (19), depois que familiares registraram o desaparecimento da jovem e denúncias sobre um suposto crime começaram a mobilizar as autoridades.

De acordo com informações da Polícia Civil, o pai da jovem procurou a delegacia na segunda-feira (18) para informar que a filha havia desaparecido. Segundo o relato, ele tentou encontrá-la em diversos locais, mas não conseguiu contato. A identidade da mulher não foi divulgada.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

Enquanto as buscas eram realizadas, o namorado da jovem também compareceu à unidade policial e apresentou mensagens recebidas por aplicativo. Os textos haviam sido enviados por um número desconhecido e continham ameaças de morte, além de referências a um suposto caso de extorsão mediante sequestro.