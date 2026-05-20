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Tiros atingem ônibus no Nordeste de Amaralina e linhas são suspensas: 'Poderia ser uma tragédia'

Coletivo que fazia trajeto entre Vale das Pedrinhas e Estação BRT Pedrinhas foi atingido por oito disparos

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 20 de maio de 2026 às 08:51

Ônibus foi atingido por tiros
Ônibus foi atingido por tiros Crédito: Reprodução

Um ônibus que fazia a linha Vale das Pedrinhas x Estação BRT Pedrinhas foi atingido por tiros na noite desta terça-feira, (19), em Salvador, em meio a um tiroteio na região. De acordo com o representante da Integra, Luiz Dom, foram registrados oito disparos, mas não houve feridos dentro do ônibus. Dois jovens foram baleados na troca de tiros.

Apesar do ataque, Luiz Dom afirmou que a situação poderia ter terminado em tragédia, já que um dos tiros atingiu uma cadeira do ônibus. Segundo ele, o baixo número de passageiros no veículo naquele horário reduziu o risco de vítimas dentro do coletivo.

"Demos muita sorte ontem porque era uma linha curta e pega poucos passageiros pelo horário. Mas talvez se fosse a 0720 [Vale das Pedrinhas x Ribeira x Vila Ruy Barbosa], que pega uma grande quantidade de passageiros, talvez estávamos dando uma entrevista sobre uma tragédia. O primeiro disparo pegou numa cadeira, e se esse ônibus estivesse cheio, pegaria em algum passageiro, pegaria em algum morador", declarou em entrevista à Rádio Sociedade, na manhã desta quarta (20).

Após o caso, a circulação de ônibus no final de linha do Vale das Pedrinhas foi suspensa. Em nota, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) informou que a medida foi adotada depois que um coletivo da linha Estação BRT Pedrinhas x Vale das Pedrinhas foi atingido por disparos de arma de fogo. O transporte ainda não foi retomado na região.

Municípios com maior número de tiroteios em 2025

Salvador: 1.104 tiroteios por Jorge Gauthier/CORREIO
Camaçari: 123 tiroteios por Divulgação
Lauro de Freitas: 61 tiroteios por Google Streetview
Dias D’Ávila: 59 tiroteios por Reprodução/Google Street View
Simões Filho: 57 tiroteios por Reprodução
1 de 5
Salvador: 1.104 tiroteios por Jorge Gauthier/CORREIO

Para Luiz Dom, embora a suspensão provoque reclamações dos passageiros por causa das dificuldades de deslocamento, a prioridade é preservar a segurança de rodoviários e usuários do transporte público.

"Como tiramos esse ônibus, muitas vezes a população reclama, mas eu sempre penso nisso: um ônibus no mínimo carrega duas vidas, então imagine que são várias vidas dentro desse ônibus em um fogo cruzado", afirmou.

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