CRIME

Quatros PMs são presos por sequestro e cárcere privado de jovens na Bahia

Vítimas foram vistas pela última vez após abordagem policial em Teixeira de Freitas

Esther Morais

Publicado em 20 de maio de 2026 às 09:50

Operação “Disclosure” investiga desaparecimento de jovens no Extremo Sul da Bahia Crédito: Divulgação SSP

Quatro policiais militares foram presos nesta quarta-feira (20) durante a Operação Disclosure, deflagrada de forma conjunta pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA) e Polícia Militar, em Teixeira de Freitas, no extremo sul do estado.

Os agentes são investigados pelo desaparecimento dos jovens João Vítor Gomes dos Santos e Fabrício Lima da Silva, ocorrido em 9 de novembro de 2025. A operação busca esclarecer os fatos e identificar o paradeiro das vítimas. Durante a ação, também foram apreendidos armas de fogo, munições, notebook e aparelhos celulares.

Os mandados de prisão temporária e de busca e apreensão foram cumpridos por equipes dos Grupos de Atuação Especial Operacional de Segurança Pública (Geosp) e de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do MP-BA, além da Força Correcional Especial Integrada (Force), da SSP, e da Corregedoria-Geral da Polícia Militar.

Veja imagens de policiais na Operação “Disclosure” 1 de 9

Segundo as investigações, que incluíram quebra de sigilos telefônico e telemático, os PMs teriam participação direta no desaparecimento dos jovens. Os investigadores apuram os crimes de homicídio qualificado ou, alternativamente, sequestro e cárcere privado.

Imagens de câmeras de segurança mostram que João Vítor e Fabrício saíram juntos por volta das 19h em uma motocicleta alugada. Às 22h26, eles foram abordados por uma viatura da Polícia Militar e colocados no compartimento traseiro do veículo. Foi a última vez em que foram vistos com vida.

Dados de geolocalização apontam que a motocicleta permaneceu entre 22h35 e 1h13 em um galpão abandonado nas proximidades da Avenida São Paulo, local onde câmeras registraram a presença de viaturas dos investigados. A moto foi encontrada abandonada às margens da BR-101, na Estrada de Vila Maria.