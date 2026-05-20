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Quatros PMs são presos por sequestro e cárcere privado de jovens na Bahia

Vítimas foram vistas pela última vez após abordagem policial em Teixeira de Freitas

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 20 de maio de 2026 às 09:50

Operação “Disclosure” investiga desaparecimento de jovens no Extremo Sul da Bahia
Operação “Disclosure” investiga desaparecimento de jovens no Extremo Sul da Bahia Crédito: Divulgação SSP

Quatro policiais militares foram presos nesta quarta-feira (20) durante a Operação Disclosure, deflagrada de forma conjunta pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA) e Polícia Militar, em Teixeira de Freitas, no extremo sul do estado.

Os agentes são investigados pelo desaparecimento dos jovens João Vítor Gomes dos Santos e Fabrício Lima da Silva, ocorrido em 9 de novembro de 2025. A operação busca esclarecer os fatos e identificar o paradeiro das vítimas. Durante a ação, também foram apreendidos armas de fogo, munições, notebook e aparelhos celulares.

Os mandados de prisão temporária e de busca e apreensão foram cumpridos por equipes dos Grupos de Atuação Especial Operacional de Segurança Pública (Geosp) e de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do MP-BA, além da Força Correcional Especial Integrada (Force), da SSP, e da Corregedoria-Geral da Polícia Militar.

Veja imagens de policiais na Operação “Disclosure”

Operação “Disclosure” investiga desaparecimento de jovens no Extremo Sul da Bahia por Divulgação SSP
Operação “Disclosure” investiga desaparecimento de jovens no Extremo Sul da Bahia por Divulgação SSP
Operação “Disclosure” investiga desaparecimento de jovens no Extremo Sul da Bahia por Divulgação SSP
Operação “Disclosure” investiga desaparecimento de jovens no Extremo Sul da Bahia por Divulgação SSP
Operação “Disclosure” investiga desaparecimento de jovens no Extremo Sul da Bahia por Divulgação SSP
Operação “Disclosure” investiga desaparecimento de jovens no Extremo Sul da Bahia por Divulgação SSP
Operação “Disclosure” investiga desaparecimento de jovens no Extremo Sul da Bahia por Divulgação SSP
Operação “Disclosure” investiga desaparecimento de jovens no Extremo Sul da Bahia por Divulgação SSP
Operação “Disclosure” investiga desaparecimento de jovens no Extremo Sul da Bahia por Divulgação SSP
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Operação “Disclosure” investiga desaparecimento de jovens no Extremo Sul da Bahia por Divulgação SSP

Segundo as investigações, que incluíram quebra de sigilos telefônico e telemático, os PMs teriam participação direta no desaparecimento dos jovens. Os investigadores apuram os crimes de homicídio qualificado ou, alternativamente, sequestro e cárcere privado.

Imagens de câmeras de segurança mostram que João Vítor e Fabrício saíram juntos por volta das 19h em uma motocicleta alugada. Às 22h26, eles foram abordados por uma viatura da Polícia Militar e colocados no compartimento traseiro do veículo. Foi a última vez em que foram vistos com vida.

Dados de geolocalização apontam que a motocicleta permaneceu entre 22h35 e 1h13 em um galpão abandonado nas proximidades da Avenida São Paulo, local onde câmeras registraram a presença de viaturas dos investigados. A moto foi encontrada abandonada às margens da BR-101, na Estrada de Vila Maria.

O nome da operação faz referência à ideia de revelação e divulgação. As investigações continuam para identificar possíveis coautores e aprofundar a apuração do caso.

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Pms

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