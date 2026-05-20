EDUCAÇÃO

Eleição para reitoria da Ufba começa com falta de urnas nesta quarta-feira (20)

A votação deveria ter sido iniciada às 8h, mas urnas não teriam chegado às 10h

Thais Borges

Publicado em 20 de maio de 2026 às 10:38

Algumas unidades, como a Escola de Belas Artes, ainda não tinham recebido urnas às 10h Crédito: Reprodução

Com início previsto para 8h desta quarta-feira (20), a eleição para reitor da Universidade Federal da Bahia não foi iniciada em algumas unidades de ensino. Segundo uma denúncia feita pelo candidato da Chapa 1, Penildon Filho, o motivo seria o fato de que as urnas não chegaram em unidades como o Instituto de Geociências (Igeo), o Instituto de Matemática e Estatística (IME), a Escola de Belas Artes e o Instituto de Saúde Coletiva (ISC).

"A comissão eleitoral não conseguiu enviar até agora as urnas para as unidades. A votação deveria ter iniciado às 8h, isso é muito prejudicial", escreveu o candidato, em uma mensagem enviada via lista de transmissão.

Procurada pelo CORREIO, a assessoria da Ufba informou que o problema foi devido a impressoras que já foram substituídas. Assim, todas as unidades já tiveram o processo normalizado e a eleição segue em andamento.

Em unidades como o IME, segundo fontes da reportagem, as urnas chegaram por volta das 11h. Já no Instituto de Biologia, o espaço para votação estava sendo montado por volta de 11h30.

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Segundo ele, são dificuldades devido ao processo de votação ter sido pelo voto em papel auditável. "Estávamos certos nós que defendemos o voto eletrônico", escreveu.

O espaço segue aberto para manifestação de outras chapas e da comissão.

Entenda a eleição

O pleito conta com quatro chapas concorrentes: Mais Ufba (Penildon Filho e Bárbara Coelho), Somos Ufba (João Carlos Salles e Jamile Borges), Ufba Insurgente (Fernando Conceição e Célia Sacramento) e Nossa Ufba (Salete Maria e Menandro Ramos).

É a primeira eleição após a regulamentação da Lei nº 15.367/2026, que pôs fim o modelo de lista tríplice nas universidades federais. Assim, a Ufba será a primeira universidade federal do país com o novo modelo: em que a chapa mais votada pela comunidade universitária é nomeada diretamente pelo presidente Lula.