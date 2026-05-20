TRANSPORTE

Linhas na Estação da Lapa serão temporariamente redistribuídas a partir de quinta (21)

Intervenção ocorre por causa de obras na área

Esther Morais

Publicado em 20 de maio de 2026 às 11:14

Obras de melhorias na Estação da Lapa entram em nova etapa nesta quinta (21) e linhas são redistribuídas temporariamente Crédito: Ascom Semob

Algumas linhas da Estação da Lapa, em Salvador, serão temporariamente redistribuídas a partir de quinta-feira (21) por causa de obras de melhoria no local.

Durante a execução dos serviços, as linhas que operam na plataforma G serão transferidas para o térreo da estação, com organização por pontos nas plataformas A e C. A medida é necessária para viabilizar o andamento das obras com segurança.

Estação da Lapa 1 de 16

Na plataforma A, o atendimento será realizado da seguinte forma: no ponto 1, a linha 0708 – Nordeste; no ponto 2, a linha 0417 – IAPI; e no ponto 3, as linhas 0420 – Pau Miúdo e 0403 – Caixa D’Água.

Já na plataforma C, o ponto 1 receberá as linhas 0224 – Uruguai e 0720 – Vila Rui Barbosa; o ponto 2 contará com as linhas 0216 – Ribeira e 0208 – Massaranduba; e o ponto 3 atenderá as linhas 0122 – Barroquinha e 0152 – Garcia/Barbalho.

Agentes da Semob e prepostos das empresas de ônibus estarão na Estação da Lapa para auxiliar os passageiros. Além disso, haverá sinalização implantada no local durante o período das obras.