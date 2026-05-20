Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Supermercado na Bahia oferece descontos e sorteio de TVs em oito lojas; veja como participar

Ação celebra os 65 anos da rede com ofertas exclusivas e campanha para clientes cadastrados no Clube Mercantil

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 20 de maio de 2026 às 12:17

Mercantil Atacado celebra 65 anos com lançamento de clube de vantagens e sorteios exclusivos Crédito: Divulgação 

O Mercantil Atacado vai oferecer descontos e sorteio de televisores em celebração aos 65 anos da empresa. A rede lançou o Clube Mercantil, novo programa de vantagens que reúne ofertas exclusivas, benefícios personalizados e participação em campanhas promocionais especiais.

Até o dia 31 de maio, os clientes cadastrados poderão concorrer a TVs de 70 polegadas e vales-compras de R$ 100 para utilizar nas próximas compras. A campanha é válida para compras online e nas lojas do Mercantil Atacado na Bahia e em Sergipe.

Cidades baianas que já possuem restrição de funcionamento de supermercados

Eunápolis por Divulgação
Porto Seguro por Divulgação
Santa Cruz Cabrália por Reprodução / Prefeitura de Santa Cruz Cabrália
1 de 3
Eunápolis por Divulgação

Para participar, é necessário realizar compras acima de R$ 180, contendo ao menos um produto das marcas participantes da promoção, e informar o CPF vinculado ao cadastro no aplicativo Clube Mercantil. Também é preciso aceitar os termos da campanha no aplicativo, ativar as ofertas antes da compra e informar CPF ou CNPJ no caixa ou no site.

Os descontos são aplicados automaticamente ao final da compra. Com a iniciativa, o Mercantil Atacado reforça sua estratégia de fidelização, oferecendo mais conveniência, economia e vantagens exclusivas aos clientes.

Na Bahia, a rede possui unidades em Salvador, Lauro de Freitas e Feira de Santana. As lojas participantes estão localizadas nos bairros de Pau da Lima, Pirajá, Ogunjá, Calçada e San Martin, além das unidades em Cidade Nova e Kalilândia, em Feira de Santana.

Tags:

Desconto Mercado

Mais recentes

Imagem - Policial militar da reserva é preso em operação contra crimes graves na Bahia

Policial militar da reserva é preso em operação contra crimes graves na Bahia
Imagem - Homem tenta matar policiais com facão durante cumprimento de mandado de prisão

Homem tenta matar policiais com facão durante cumprimento de mandado de prisão
Imagem - Candidatos denunciam irregularidades no primeiro dia de eleição para Reitoria da Ufba

Candidatos denunciam irregularidades no primeiro dia de eleição para Reitoria da Ufba