ATACADO

Supermercado na Bahia oferece descontos e sorteio de TVs em oito lojas; veja como participar

Ação celebra os 65 anos da rede com ofertas exclusivas e campanha para clientes cadastrados no Clube Mercantil

Esther Morais

Publicado em 20 de maio de 2026 às 12:17

Mercantil Atacado celebra 65 anos com lançamento de clube de vantagens e sorteios exclusivos Crédito: Divulgação

O Mercantil Atacado vai oferecer descontos e sorteio de televisores em celebração aos 65 anos da empresa. A rede lançou o Clube Mercantil, novo programa de vantagens que reúne ofertas exclusivas, benefícios personalizados e participação em campanhas promocionais especiais.

Até o dia 31 de maio, os clientes cadastrados poderão concorrer a TVs de 70 polegadas e vales-compras de R$ 100 para utilizar nas próximas compras. A campanha é válida para compras online e nas lojas do Mercantil Atacado na Bahia e em Sergipe.

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Para participar, é necessário realizar compras acima de R$ 180, contendo ao menos um produto das marcas participantes da promoção, e informar o CPF vinculado ao cadastro no aplicativo Clube Mercantil. Também é preciso aceitar os termos da campanha no aplicativo, ativar as ofertas antes da compra e informar CPF ou CNPJ no caixa ou no site.

Os descontos são aplicados automaticamente ao final da compra. Com a iniciativa, o Mercantil Atacado reforça sua estratégia de fidelização, oferecendo mais conveniência, economia e vantagens exclusivas aos clientes.