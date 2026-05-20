LINCHAMENTO

Homem é agredido até a morte por moradores após roubo em Periperi

Policiais foram acionados e, ao chegar ao local, encontraram vítima sem sinais vitais

Esther Morais

Publicado em 20 de maio de 2026 às 12:33

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem, ainda sem identificação formal, foi agredido até a morte por moradores após roubar um estabelecimento comercial no bairro de Periperi, em Salvador, na manhã desta quarta-feira (20). O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) registrou o caso como morte por linchamento.

Policiais militares da 18ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados para a Rua da Glória, mas, ao chegarem ao local, encontraram a vítima ferida e sem sinais vitais.

Foi realizado o acionamento do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para perícia e remoção do corpo.

A 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS) está responsável pelo caso e busca esclarecer a autoria e as circunstâncias do crime.