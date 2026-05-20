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Homem é agredido até a morte por moradores após roubo em Periperi

Policiais foram acionados e, ao chegar ao local, encontraram vítima sem sinais vitais

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 20 de maio de 2026 às 12:33

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um homem, ainda sem identificação formal, foi agredido até a morte por moradores após roubar um estabelecimento comercial no bairro de Periperi, em Salvador, na manhã desta quarta-feira (20). O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) registrou o caso como morte por linchamento.

Policiais militares da 18ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados para a Rua da Glória, mas, ao chegarem ao local, encontraram a vítima ferida e sem sinais vitais. 

Foi realizado o acionamento do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para perícia e remoção do corpo. 

A 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS) está responsável pelo caso e busca esclarecer a autoria e as circunstâncias do crime.

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Integrantes do Baralho do Crime da Bahia por Divulgação
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