Homem é agredido até a morte por moradores após roubo em Periperi

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Esther Morais
Publicado em 20 de maio de 2026 às 12:33
Um homem, ainda sem identificação formal, foi agredido até a morte por moradores após roubar um estabelecimento comercial no bairro de Periperi, em Salvador, na manhã desta quarta-feira (20). O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) registrou o caso como morte por linchamento.
Policiais militares da 18ª Companhia Independente (CIPM) foram acionados para a Rua da Glória, mas, ao chegarem ao local, encontraram a vítima ferida e sem sinais vitais.
Foi realizado o acionamento do Departamento de Polícia Técnica (DPT) para perícia e remoção do corpo.
A 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS) está responsável pelo caso e busca esclarecer a autoria e as circunstâncias do crime.
Integrantes do Baralho do Crime na Bahia