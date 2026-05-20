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Operação contra ataque a joalherias na Bahia bloqueia R$ 17 milhões e prende suspeitos

Mandados foram cumpridos na Bahia, Sergipe, Goiás e São Paulo durante a segunda fase da operação

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 20 de maio de 2026 às 10:15

Operação Diamante de Sangue Crédito: Polícia Civil

A Polícia Civil da Bahia deflagrou, na manhã desta quarta-feira (20), a segunda fase da Operação Diamante de Sangue, que mira uma organização criminosa especializada em furtos interestaduais a joalherias. Segundo as investigações, a ofensiva já resultou na recuperação de cerca de R$ 17 milhões em ativos ligados ao grupo.

A ação contou com apoio das Polícias Civis de Sergipe, Goiás e São Paulo. Ao todo, foram cumpridos mandados de prisão preventiva em diferentes estados: dois em Sergipe e outros em Goiás e São Paulo. O foco da operação é atingir o patrimônio da quadrilha e enfraquecer a estrutura financeira utilizada pelos investigados.

As apurações são conduzidas pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC) da Polícia Civil baiana. De acordo com os investigadores, o grupo possuía uma estrutura organizada, com divisão de funções e uso de empresas e terceiros para movimentar e ocultar valores obtidos por meio das ações criminosas.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
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Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

Ainda conforme a polícia, o esquema dificultava o rastreamento financeiro e patrimonial dos suspeitos, permitindo a dissimulação do dinheiro movimentado pela organização.

Na primeira etapa da Operação Diamante de Sangue, a Justiça já havia determinado o bloqueio de aproximadamente R$ 13 milhões em contas bancárias ligadas a duas empresas e uma pessoa física. Além disso, veículos de luxo associados aos investigados também foram sequestrados pelas autoridades.

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Bahia Crime Polícia Joalherias

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