POLÍCIA

Operação contra ataque a joalherias na Bahia bloqueia R$ 17 milhões e prende suspeitos

Mandados foram cumpridos na Bahia, Sergipe, Goiás e São Paulo durante a segunda fase da operação

Wendel de Novais

Publicado em 20 de maio de 2026 às 10:15

Operação Diamante de Sangue Crédito: Polícia Civil

A Polícia Civil da Bahia deflagrou, na manhã desta quarta-feira (20), a segunda fase da Operação Diamante de Sangue, que mira uma organização criminosa especializada em furtos interestaduais a joalherias. Segundo as investigações, a ofensiva já resultou na recuperação de cerca de R$ 17 milhões em ativos ligados ao grupo.

A ação contou com apoio das Polícias Civis de Sergipe, Goiás e São Paulo. Ao todo, foram cumpridos mandados de prisão preventiva em diferentes estados: dois em Sergipe e outros em Goiás e São Paulo. O foco da operação é atingir o patrimônio da quadrilha e enfraquecer a estrutura financeira utilizada pelos investigados.

As apurações são conduzidas pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC) da Polícia Civil baiana. De acordo com os investigadores, o grupo possuía uma estrutura organizada, com divisão de funções e uso de empresas e terceiros para movimentar e ocultar valores obtidos por meio das ações criminosas.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

Ainda conforme a polícia, o esquema dificultava o rastreamento financeiro e patrimonial dos suspeitos, permitindo a dissimulação do dinheiro movimentado pela organização.