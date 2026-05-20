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Referência em cachaça e só 7 mil habitantes: conheça a cidade com a maior qualidade de vida da Bahia

Município da Chapada Diamantina ficou no topo do ranking baiano do IPS Brasil 2026

Wendel de Novais

Publicado em 20 de maio de 2026 às 08:50

Abaíra tem a melhor qualidade de vida na Bahia Crédito: Reprodução

A pequena cidade de Abaíra, localizada na Chapada Diamantina, foi apontada como o município com a melhor qualidade de vida da Bahia. O dado faz parte da edição 2026 do Índice de Progresso Social (IPS Brasil), divulgada nesta quarta-feira (20), que avaliou os 5.570 municípios brasileiros a partir de 57 indicadores sociais e ambientais.

Com nota 65,14, Abaíra liderou o ranking entre as cidades baianas. No cenário nacional, o melhor desempenho ficou com Gavião Peixoto, em São Paulo, que alcançou pontuação 73,10. Além de Abaíra, o top-5 da Bahia reúne os municípios de Lauro de Freitas, Valente, Itiruçu e Tanque Novo. Salvador aparece apenas na 15ª colocação estadual.

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Conhecida como uma das principais referências da produção artesanal de cachaça no estado, Abaíra ganhou notoriedade pela fabricação da tradicional aguardente que leva o nome da cidade. O município tem população estimada em cerca de 7 mil habitantes e mantém a economia baseada principalmente na agricultura, no comércio local e na produção da bebida.

Localizada no centro-sul baiano, Abaíra está cercada pelas serras e vales da Chapada Diamantina. A cidade reúne características naturais que ajudam a fortalecer o turismo regional, além de manter um perfil tranquilo típico dos municípios do interior.

O nome “Abaíra” tem origem indígena tupi e está ligado, segundo algumas interpretações, à abundância de água ou mel na região. A ocupação do território começou ainda no período colonial, inicialmente voltada para atividades agrícolas e pecuárias. A emancipação política do município aconteceu em fevereiro de 1962.