Referência em cachaça e só 7 mil habitantes: conheça a cidade com a maior qualidade de vida da Bahia

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Wendel de Novais
Publicado em 20 de maio de 2026 às 08:50
A pequena cidade de Abaíra, localizada na Chapada Diamantina, foi apontada como o município com a melhor qualidade de vida da Bahia. O dado faz parte da edição 2026 do Índice de Progresso Social (IPS Brasil), divulgada nesta quarta-feira (20), que avaliou os 5.570 municípios brasileiros a partir de 57 indicadores sociais e ambientais.
Com nota 65,14, Abaíra liderou o ranking entre as cidades baianas. No cenário nacional, o melhor desempenho ficou com Gavião Peixoto, em São Paulo, que alcançou pontuação 73,10. Além de Abaíra, o top-5 da Bahia reúne os municípios de Lauro de Freitas, Valente, Itiruçu e Tanque Novo. Salvador aparece apenas na 15ª colocação estadual.
Abaíra tem a melhor qualidade de vida na Bahia
Conhecida como uma das principais referências da produção artesanal de cachaça no estado, Abaíra ganhou notoriedade pela fabricação da tradicional aguardente que leva o nome da cidade. O município tem população estimada em cerca de 7 mil habitantes e mantém a economia baseada principalmente na agricultura, no comércio local e na produção da bebida.
Localizada no centro-sul baiano, Abaíra está cercada pelas serras e vales da Chapada Diamantina. A cidade reúne características naturais que ajudam a fortalecer o turismo regional, além de manter um perfil tranquilo típico dos municípios do interior.
O nome “Abaíra” tem origem indígena tupi e está ligado, segundo algumas interpretações, à abundância de água ou mel na região. A ocupação do território começou ainda no período colonial, inicialmente voltada para atividades agrícolas e pecuárias. A emancipação política do município aconteceu em fevereiro de 1962.
O levantamento do IPS Brasil considera indicadores ligados à qualidade de vida, como acesso à saúde, educação, segurança, saneamento e oportunidades para a população.