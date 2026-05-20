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Menos de 5 mil habitantes e sem maternidade: saiba qual é cidade com melhor qualidade de vida do Brasil

Cidade se destaca por educação, segurança e alto PIB per capita impulsionado pela Embraer

Wendel de Novais

Publicado em 20 de maio de 2026 às 08:04

Gavião Peixoto é a cidade com melhor qualidade de vida do Brasil Crédito: Reprodução

Pelo terceiro ano consecutivo, a cidade de Gavião Peixoto, no interior de São Paulo, foi apontada como o município com a melhor qualidade de vida do Brasil. O dado faz parte da edição 2026 do Índice de Progresso Social (IPS Brasil), divulgada nesta quarta-feira (20), que avaliou os 5.570 municípios brasileiros a partir de 57 indicadores sociais e ambientais.

Com apenas 4,7 mil habitantes, a cidade alcançou nota 73,10 em uma escala de 0 a 100 e voltou a ocupar o topo do ranking nacional. O levantamento analisa fatores ligados à qualidade de vida da população, como acesso à educação, saúde, segurança, moradia, saneamento e oportunidades.

Gavião Peixoto é a cidade com melhor qualidade de vida do Brasil 1 de 5

Segundo informações divulgadas pelo g1, Gavião Peixoto se destaca pela baixa evasão escolar, ausência de filas por vagas na rede municipal de ensino e por possuir um dos maiores PIBs per capita do país. Parte desse desempenho econômico é impulsionada pela presença de uma fábrica da Embraer voltada para a produção de aeronaves militares.

Além dos indicadores positivos, a cidade chama atenção por características pouco comuns até mesmo entre municípios pequenos do interior paulista. Apesar da boa estrutura e dos altos índices sociais, Gavião Peixoto não possui maternidade. Com isso, moradores precisam recorrer a hospitais de Araraquara quando os bebês vão nascer. Ainda assim, as crianças são registradas oficialmente como naturais do município.