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Menos de 5 mil habitantes e sem maternidade: saiba qual é cidade com melhor qualidade de vida do Brasil

Cidade se destaca por educação, segurança e alto PIB per capita impulsionado pela Embraer

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 20 de maio de 2026 às 08:04

Gavião Peixoto é a cidade com melhor qualidade de vida do Brasil
Gavião Peixoto é a cidade com melhor qualidade de vida do Brasil Crédito: Reprodução

Pelo terceiro ano consecutivo, a cidade de Gavião Peixoto, no interior de São Paulo, foi apontada como o município com a melhor qualidade de vida do Brasil. O dado faz parte da edição 2026 do Índice de Progresso Social (IPS Brasil), divulgada nesta quarta-feira (20), que avaliou os 5.570 municípios brasileiros a partir de 57 indicadores sociais e ambientais.

Com apenas 4,7 mil habitantes, a cidade alcançou nota 73,10 em uma escala de 0 a 100 e voltou a ocupar o topo do ranking nacional. O levantamento analisa fatores ligados à qualidade de vida da população, como acesso à educação, saúde, segurança, moradia, saneamento e oportunidades.

Gavião Peixoto é a cidade com melhor qualidade de vida do Brasil

Gavião Peixoto é a cidade com melhor qualidade de vida do Brasil por Reprodução
Gavião Peixoto é a cidade com melhor qualidade de vida do Brasil por Reprodução
Gavião Peixoto é a cidade com melhor qualidade de vida do Brasil por Reprodução
Gavião Peixoto é a cidade com melhor qualidade de vida do Brasil por Reprodução
Gavião Peixoto é a cidade com melhor qualidade de vida do Brasil por Reprodução
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Gavião Peixoto é a cidade com melhor qualidade de vida do Brasil por Reprodução

Segundo informações divulgadas pelo g1, Gavião Peixoto se destaca pela baixa evasão escolar, ausência de filas por vagas na rede municipal de ensino e por possuir um dos maiores PIBs per capita do país. Parte desse desempenho econômico é impulsionada pela presença de uma fábrica da Embraer voltada para a produção de aeronaves militares.

Além dos indicadores positivos, a cidade chama atenção por características pouco comuns até mesmo entre municípios pequenos do interior paulista. Apesar da boa estrutura e dos altos índices sociais, Gavião Peixoto não possui maternidade. Com isso, moradores precisam recorrer a hospitais de Araraquara quando os bebês vão nascer. Ainda assim, as crianças são registradas oficialmente como naturais do município.

O relatório do IPS Brasil também reforçou que o país ainda enfrenta desigualdades significativas entre regiões e cidades, especialmente nos indicadores ligados à infraestrutura, renda e acesso a serviços básicos. Mesmo diante desse cenário, Gavião Peixoto voltou a aparecer como referência nacional em qualidade de vida e desenvolvimento social.

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Tags:

Cidades Qualidade de Vida Ranking Gavião Peixoto

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