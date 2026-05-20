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Justiça manda apagar perfil de médica da Fiocruz por espalhar mentiras sobre vacinas

Decisão aponta disseminação de informações falsas sobre imunização e pesquisas científicas

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 20 de maio de 2026 às 08:27

A médica Isabel Braga, associada a Fiocruz
A médica Isabel Braga, associada a Fiocruz Crédito: Andressa Anholete/Agência Senado

A Justiça Federal do Rio de Janeiro determinou que a Meta suspenda dois perfis no Facebook atribuídos à médica Isabel de Fátima Alvim Braga, servidora da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), por publicações consideradas falsas sobre vacinas, pesquisas científicas e atividades da instituição.

A decisão foi tomada em ação apresentada pela própria Fiocruz contra a médica e a rede social, controlada pela Meta. Conforme informou a Advocacia-Geral da União (AGU), responsável pela defesa da fundação, os perfis eram usados para divulgar conteúdos classificados como “falsos, alarmistas e ofensivos” relacionados à saúde pública e à vacinação.

Veja vacinas disponíveis no SUS e quando tomar cada uma delas

Vacina Meningocócica ACWY:  protege contra a doença meningocócica causada pelos sorogrupos A,C,W e Y. por Reprodução
Vacina dTpa (DTP adulto): é uma composição combinada que acrescenta o componente pertussis (acelular) à vacina difteria e tétano (dT – dupla bacteriana adulto), prevenindo contra a difteria, tétano e coqueluche. A vacina dTpa disponibilizada nos serviços do SUS é nacional, adquirida pelo Ministério da Saúde junto à Fundação Butantan, laboratório produtor deste imunobiológico no país. por Reprodução
Vacina dT (dupla adulto): é uma composição combinada que previne contra a difteria e o tétano acidental. Indicada para pessoas a partir de 7 anos de idade. por Reprodução
Vacina Varicela: protege contra a Catapora (varicela).  A vacina para varicela (catapora) tem suas indicações precisas, levando em conta a situação epidemiológica da doença, por isso não está disponível de forma universal no SUS. por Reprodução
Vacina DTP (tríplice bacteriana): é uma composição combinada que previne contra três doenças: difteria, tétano e coqueluche. As crianças devem tomar duas doses da vacina: aos 15 (quinze) meses e aos 04 (quatro) anos de vida. por Reprodução
Vacina HPV quadrivalente: HPV (Papilomavírus Humano): é um vírus que afeta a pele e as mucosas, sendo a infecção sexualmente transmissível mais comum no mundo. por Reprodução
Vacina Tetraviral: protege contra quatro doenças virais graves: Sarampo, Caxumba, Rubéola e Varicela (Catapora), combinando as vacinas Tríplice Viral e a da Varicela em uma só, sendo atenuada (vírus vivos enfraquecidos) e aplicada em doses recomendadas, geralmente aos 12 e 15 meses. por Reprodução
Vacina Tríplice Viral: protege contra três doenças infectocontagiosas: sarampo, caxumba e rubéola. A primeira dose da vacina é recomendada para crianças aos 12 meses de idade. por Reprodução
Vacina Rotavírus Humano (VRH): O Rotavírus (vírus RNA da família Reoviridae, do gênero Rotavírus) é um dos principais agentes virais causadores das doenças diarreicas agudas (DDA) e uma das mais importantes causas de diarreia grave em crianças menores de cinco anos. O esquema de vacinação é de duas doses exclusivamente por via oral, sendo a primeira aos 2 meses e a segunda aos 4 meses de idade com intervalo mínimo de 30 dias entre as doses. por Reprodução
Vacina Febre Amarela:  Desde abril de 2017, o Brasil adota o esquema vacinal de apenas uma dose durante toda a vida, medida que está de acordo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS). por Reprodução
Vacina Meningocócica C (conjugada): protege contra a doença meningocócica causada pelo sorogrupo C. por Reprodução
Vacina Inativada Poliomielite (VIP): A vacinação é a única forma de prevenção da Poliomielite. Todas as crianças menores de cinco anos de idade devem ser vacinadas conforme esquema de vacinação de rotina. por Reprodução
Vacina Pneumocócica 10 valente: protege contra as doenças invasivas causadas pelo Streptococcus pneumoniae, incluindo meningite. por Reprodução
Vacina Oral Poliomielite (VOP): A vacinação é a única forma de prevenção da Poliomielite. Todas as crianças menores de cinco anos de idade devem ser vacinadas conforme esquema de vacinação de rotina. por Reprodução
Vacina Penta (DTP/Hib/Hep. B):  A vacina penta (DTP/HB/Hib) - vacina adsorvida difteria, tétano, pertussis, hepatite B (recombinante) e Haemophilus influenzae B (conjugada) -, é uma composição combinada que previne contra cinco doenças: difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e infecções causadas pela bactéria H. influenzae tipo B. As crianças devem tomar três doses da vacina: aos dois, quatro e seis meses de vida. por Reprodução
Vacina Hepatite A: A vacina contra a hepatite A é altamente eficaz e segura, sendo a principal medida de prevenção contra a infecção.A gestação e a lactação não representam contraindicações para a imunização. Atualmente, faz parte do calendário infantil, no esquema de 1 dose aos 15 meses de idade (podendo ser utilizada a partir dos 12 meses até 5 anos incompletos – 4 anos, 11 meses e 29 dias). por Reprodução
Vacina BCG: A vacina BCG previne contra as formas graves da tuberculose (meníngea e miliar), é feita com o bacilo de Calmette-Guérin, que é uma forma enfraquecida da bactéria que causa a tuberculose.  As crianças devem tomar uma dose única ao nascer, preferencialmente. por Reprodução
Vacina Hepatite B: A Hepatite B é uma doença infecciosa crônica de relevância em saúde pública, causada pelo vírus da hepatite B (HBV).  Para crianças, a recomendação é que se façam quatro doses da vacina, sendo: ao nascer, aos 2, 4 e 6 meses de idade. por Reprodução
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Vacina Meningocócica ACWY:  protege contra a doença meningocócica causada pelos sorogrupos A,C,W e Y. por Reprodução

Segundo o processo, as postagens utilizavam imagens do Castelo Mourisco, principal símbolo arquitetônico da Fiocruz, além de fazer menção ao vínculo funcional da médica com a instituição para dar aparência de legitimidade às mensagens divulgadas.

A fundação alegou que o material publicado poderia induzir a população ao erro, abalar a confiança nas vacinas e prejudicar a reputação de pesquisadores e servidores da entidade.

A Justiça determinou que os perfis sejam bloqueados no prazo de 24 horas. Em caso de descumprimento, foi fixada multa diária de R$ 10 mil, aplicável tanto à médica quanto à plataforma.

A decisão também obriga a Meta a impedir a criação de novas contas ligadas à autora das publicações e a monitorar conteúdos semelhantes aos já questionados na ação para removê-los.

Na decisão, a Justiça reconheceu que a liberdade de expressão é um direito garantido pela Constituição, mas ressaltou que ela não pode ser utilizada para espalhar desinformação ou ataques que coloquem a saúde coletiva em risco.

O entendimento do Judiciário é de que as publicações ultrapassaram o limite da crítica e indicam, em análise inicial, uma campanha de desinformação contra a Fiocruz. A médica Isabel Braga, associada a Fiocruz — Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

A Meta disse que não comentar o caso. A reportagem não conseguiu contato com a médica.

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