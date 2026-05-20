Aluno ataca três colegas com canivete após briga por trabalho em grupo em universidade federal

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Esther Morais
Publicado em 20 de maio de 2026 às 10:02
A briga ocorreu após o agressor tentar apresentar o trabalho sem a aprovação dos outros colegas. Ao fim da aula, os alunos partiram para cima dele, que desferiu golpes com a arma branca. Três pessoas ficaram feridas e precisaram de atendimento médico.
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As vítimas foram levadas para o Hospital Azevedo Lima. O estado de saúde delas é estável. Já o suspeito não sofreu ferimentos, fugiu do local do crime e depois se apresentou para prestar depoimento na 76ª DP, em Niterói.
O caso foi registrado como lesão corporal.