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Aluno ataca três colegas com canivete após briga por trabalho em grupo em universidade federal

Agressor tentou apresentar trabalho sem aprovação dos outros estudantes

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 20 de maio de 2026 às 10:02

Aluno ataca três colegas com canivete após briga por trabalho em grupo em universidade federal
Aluno ataca três colegas com canivete após briga por trabalho em grupo em universidade federal Crédito: Reprodução/Laura Magro

Um aluno da Universidade Federal Fluminense (UFF) atacou três colegas com um canivete após uma discussão por causa de um trabalho em grupo, na terça-feira (19). Os estudantes são do segundo semestre do curso de Cinema.

A briga ocorreu após o agressor tentar apresentar o trabalho sem a aprovação dos outros colegas. Ao fim da aula, os alunos partiram para cima dele, que desferiu golpes com a arma branca. Três pessoas ficaram feridas e precisaram de atendimento médico.

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As vítimas foram levadas para o Hospital Azevedo Lima. O estado de saúde delas é estável. Já o suspeito não sofreu ferimentos, fugiu do local do crime e depois se apresentou para prestar depoimento na 76ª DP, em Niterói.

O caso foi registrado como lesão corporal.

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Ataque Universidade

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