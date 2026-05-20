CURSO DE CINEMA

Aluno ataca três colegas com canivete após briga por trabalho em grupo em universidade federal

Agressor tentou apresentar trabalho sem aprovação dos outros estudantes

Esther Morais

Publicado em 20 de maio de 2026 às 10:02

Aluno ataca três colegas com canivete após briga por trabalho em grupo em universidade federal Crédito: Reprodução/Laura Magro

A briga ocorreu após o agressor tentar apresentar o trabalho sem a aprovação dos outros colegas. Ao fim da aula, os alunos partiram para cima dele, que desferiu golpes com a arma branca. Três pessoas ficaram feridas e precisaram de atendimento médico.

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As vítimas foram levadas para o Hospital Azevedo Lima. O estado de saúde delas é estável. Já o suspeito não sofreu ferimentos, fugiu do local do crime e depois se apresentou para prestar depoimento na 76ª DP, em Niterói.