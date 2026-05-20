Nem pilates nem cardio: veja o exercício mais indicado para reduzir flacidez no braço

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Carol Neves
Publicado em 20 de maio de 2026 às 10:43
A vontade de deixar os braços mais firmes faz muita gente recorrer a atividades conhecidas por melhorar a postura e fortalecer o corpo. Entre as modalidades mais procuradas está o pilates, bastante associado ao ganho de consciência corporal, equilíbrio e mobilidade.
No entanto, quando a principal queixa está na região posterior dos braços - popularmente chamada de “tchauzinho” -, especialistas afirmam que apenas esse tipo de prática pode não ser suficiente. Isso porque a flacidez no local está ligada não só à pele, mas também à sustentação muscular da área.
Nesse cenário, os exercícios resistidos aparecem como a estratégia mais eficiente, principalmente os voltados ao fortalecimento do tríceps. O músculo representa grande parte do volume dos braços e tem influência direta no contorno da região.
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As recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) reforçam a importância desse tipo de treino. Segundo a entidade, adultos devem realizar atividades de fortalecimento muscular ao menos duas vezes por semana, trabalhando os principais grupos musculares do corpo.
Entre os exercícios mais utilizados para estimular o tríceps estão tríceps na polia, tríceps testa, tríceps francês, flexão fechada e mergulho no banco. Eles podem ser feitos com halteres, barras, máquinas ou até utilizando o peso do próprio corpo.
O resultado, porém, não depende apenas da escolha do exercício. Para gerar adaptação muscular, é necessário aplicar sobrecarga progressiva, aumentando gradualmente a intensidade do estímulo, seja com mais peso, mais repetições ou maior controle da execução.
Para iniciantes, a orientação profissional é considerada importante. Movimentos feitos de maneira incorreta podem sobrecarregar articulações como ombros, cotovelos e punhos, além de comprometer a eficiência do treino.
Isso não significa que o pilates precise ser abandonado. A modalidade continua sendo útil para melhorar postura, estabilidade das escápulas e prevenção de dores, funcionando como um complemento relevante dentro da rotina de exercícios.
Ainda assim, para quem deseja reduzir o aspecto de flacidez nos braços, o treino de força costuma ser o método mais direto. Os primeiros resultados podem surgir após algumas semanas, embora mudanças mais perceptíveis normalmente exijam meses de regularidade.
Além da prática física, fatores como alimentação equilibrada, consumo adequado de proteínas, sono de qualidade e diminuição do percentual de gordura corporal também interferem nos resultados. Afinal, especialistas lembram que não existe exercício capaz de eliminar gordura de apenas uma região específica do corpo.