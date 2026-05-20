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Nem pilates nem cardio: veja o exercício mais indicado para reduzir flacidez no braço

Saiba como melhorar seu treino se esse é seu objetivo

Carol Neves

Publicado em 20 de maio de 2026 às 10:43

Braço flácido Crédito: Shutterstock

A vontade de deixar os braços mais firmes faz muita gente recorrer a atividades conhecidas por melhorar a postura e fortalecer o corpo. Entre as modalidades mais procuradas está o pilates, bastante associado ao ganho de consciência corporal, equilíbrio e mobilidade.

No entanto, quando a principal queixa está na região posterior dos braços - popularmente chamada de “tchauzinho” -, especialistas afirmam que apenas esse tipo de prática pode não ser suficiente. Isso porque a flacidez no local está ligada não só à pele, mas também à sustentação muscular da área.

Nesse cenário, os exercícios resistidos aparecem como a estratégia mais eficiente, principalmente os voltados ao fortalecimento do tríceps. O músculo representa grande parte do volume dos braços e tem influência direta no contorno da região.

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As recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) reforçam a importância desse tipo de treino. Segundo a entidade, adultos devem realizar atividades de fortalecimento muscular ao menos duas vezes por semana, trabalhando os principais grupos musculares do corpo.

Entre os exercícios mais utilizados para estimular o tríceps estão tríceps na polia, tríceps testa, tríceps francês, flexão fechada e mergulho no banco. Eles podem ser feitos com halteres, barras, máquinas ou até utilizando o peso do próprio corpo.

O resultado, porém, não depende apenas da escolha do exercício. Para gerar adaptação muscular, é necessário aplicar sobrecarga progressiva, aumentando gradualmente a intensidade do estímulo, seja com mais peso, mais repetições ou maior controle da execução.

Para iniciantes, a orientação profissional é considerada importante. Movimentos feitos de maneira incorreta podem sobrecarregar articulações como ombros, cotovelos e punhos, além de comprometer a eficiência do treino.

Isso não significa que o pilates precise ser abandonado. A modalidade continua sendo útil para melhorar postura, estabilidade das escápulas e prevenção de dores, funcionando como um complemento relevante dentro da rotina de exercícios.

Ainda assim, para quem deseja reduzir o aspecto de flacidez nos braços, o treino de força costuma ser o método mais direto. Os primeiros resultados podem surgir após algumas semanas, embora mudanças mais perceptíveis normalmente exijam meses de regularidade.