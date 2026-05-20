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Policial mata colegas de farda com tiros na cabeça dentro de viatura voltando de ocorrência

Suspeito teria sofrido "surto" e estava com falas desconexas ao ser preso, segundo Polícia Civil

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 20 de maio de 2026 às 11:15

Policiais Yago Gomes e Denivaldo Jardel foram mortos
Policiais Yago Gomes e Denivaldo Jardel foram mortos Crédito: Divulgação

Um policial civil foi preso na madrugada desta quarta-feira (20) suspeito de assassinar dois colegas de corporação dentro de uma viatura oficial em Delmiro Gouveia, interior de Alagoas. O caso é investigado pela Polícia Civil.

O suspeito foi identificado como Gildate Goes, de 61 anos. Até o momento, a motivação do crime não foi divulgada pelas autoridades.

As vítimas são os policiais Yago Gomes Pereira, de 33 anos, natural de Sergipe, e Denivaldo Jardel Lira Moraes, de 47 anos, natural de Pernambuco. Ambos foram atingidos por tiros na cabeça e morreram no local.

Policiais foram mortos por colega

Policial foi preso em flagrante por Reprodução
Yago Gomes Pereira por Reprodução
Denivaldo Jardel Lira Moraes por Reprodução
1 de 3
Policial foi preso em flagrante por Reprodução

Os três policiais retornavam de uma ocorrência quando o suspeito, que estaria sentado no banco traseiro da viatura, teria sofrido um surto e efetuado os disparos contra os colegas, segundo a TV Asa Branca.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBM-AL), o crime aconteceu na Rua Floriano Peixoto, no centro de Delmiro Gouveia. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foram acionadas, mas as vítimas já estavam sem vida quando o socorro chegou.

Ainda conforme a polícia, Gildate Goes foi localizado e preso em casa. A Polícia Civil informou que ele apresentava falas desconexas no momento da prisão.

Em nota, a Polícia Civil de Alagoas afirmou que está de luto pela morte dos agentes. A Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) também lamentou o ocorrido e manifestou solidariedade às famílias das vítimas.

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