AVANÇO

Gigante de autopeças anuncia fábrica de R$ 370 milhões em cidade no interior do Nordeste

Indústria deve gerar 450 empregos em Quixeramobim

Carol Neves

Publicado em 20 de maio de 2026 às 09:43

Estrada de ferro Transnordestina Crédito: Divulgação

A expansão da Ferrovia Transnordestina começa a atrair novos investimentos industriais para o interior do Ceará. Em Quixeramobim, no Sertão Central, a empresa Magnésio do Nordeste LTDA confirmou a instalação de uma fábrica de peças automotivas com aporte de R$ 370 milhões.

O projeto prevê a produção de chassis e rodas em magnésio polímero destinados a montadoras de carros e motocicletas instaladas no país. Hoje, esse tipo de componente é totalmente importado pelo mercado brasileiro.

A unidade será construída em uma área de 18 hectares próxima ao Parque de Exposição da cidade. As obras estão previstas para começar em julho e ficarão sob responsabilidade do Grupo Avelino Engenharia Industrial.

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De acordo com o cronograma apresentado pela empresa, o empreendimento terá três etapas de expansão e deve criar 450 empregos diretos. A expectativa é que 80% das vagas sejam preenchidas por trabalhadores do próprio município, índice superior ao exigido pela legislação local.

Segundo a companhia, o projeto não inclui exploração mineral. A atuação será voltada exclusivamente para a transformação industrial do magnésio polímero, material que reúne metal e polímeros de alta performance para fabricar peças automotivas mais leves e resistentes.

Conforme informações da Rima Industrial, o uso desse material pode reduzir em até 30% o peso das peças quando comparadas às produzidas em alumínio.

Transnordestina

A chegada da Transnordestina é apontada como um dos fatores centrais para o avanço de novos projetos industriais e logísticos na região. A ferrovia terá 1.206 quilômetros de extensão, ligando Eliseu Martins, no Piauí, ao Porto do Pecém, no Ceará, com previsão de chegada a Quixeramobim em 2026.

Além da ferrovia, outro empreendimento em andamento é o Porto Seco José Dias de Macêdo, construído pela Value Global Group às margens da linha férrea. O terminal multimodal recebe investimento de R$ 1 bilhão e deve começar a operar em agosto.

O município também discute a implantação de uma Zona de Processamento de Exportação (ZPE), estratégia voltada à atração de empresas exportadoras e de indústrias com maior valor agregado.

Tradicionalmente ligada ao setor calçadista e à cadeia leiteira, Quixeramobim busca ampliar sua participação na indústria e na logística regional. A prefeitura projeta dobrar o Produto Interno Bruto (PIB) da cidade até 2035 com a chegada dos novos investimentos.

Além da Magnésio do Nordeste, o projeto reúne empresas e entidades ligadas ao desenvolvimento regional, comércio exterior e infraestrutura industrial. A Agência de Desenvolvimento do Sertão Central Cearense (ADESCC) participa da articulação institucional da iniciativa.