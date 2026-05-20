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Fabricante da Susi e do Banco Imobiliário entra com pedido de recuperação judicial

Empresa Estrela atribui crise financeira aos juros altos, crédito restrito e mudança nos hábitos de consumo

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 20 de maio de 2026 às 09:24

Fabricante da Susi e do Banco Imobiliário entra com pedido de recuperação judicial
Fabricante da Susi e do Banco Imobiliário entra com pedido de recuperação judicial Crédito: Divulgação

A fabricante de brinquedos Estrela, dona de marcas icônicas como Susi, Fofolete e Banco Imobiliário, informou nesta quarta-feira (20) que entrou com pedido de recuperação judicial em meio a uma crise financeira.

Segundo a empresa, as dificuldades são resultado dos juros altos, do crédito mais restrito e da mudança no perfil de consumo do público, que atualmente tem priorizado opções mais digitais.

Empresas que fizeram grandes demissões em 2025

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A fabricante de implementos e máquinas agrícolas John Deere demitiu 150 funcionários da unidade de Horizontina por Divulgação

O pedido foi protocolado na Comarca de Três Pontas, em Minas Gerais. A recuperação judicial tem como objetivo reorganizar o endividamento da companhia e preservar a continuidade das operações.

A Estrela destacou que seguirá funcionando normalmente durante o processo. O Brasil atingiu um recorde histórico no número de empresas em recuperação judicial. Ao todo, 5.680 companhias estavam nessa situação no quarto trimestre de 2025, segundo levantamento da consultoria RGF, com base em dados da Receita Federal.

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