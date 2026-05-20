BRINQUEDOS

Fabricante da Susi e do Banco Imobiliário entra com pedido de recuperação judicial

Empresa Estrela atribui crise financeira aos juros altos, crédito restrito e mudança nos hábitos de consumo

Esther Morais

Publicado em 20 de maio de 2026 às 09:24

Fabricante da Susi e do Banco Imobiliário entra com pedido de recuperação judicial Crédito: Divulgação

A fabricante de brinquedos Estrela, dona de marcas icônicas como Susi, Fofolete e Banco Imobiliário, informou nesta quarta-feira (20) que entrou com pedido de recuperação judicial em meio a uma crise financeira.

Segundo a empresa, as dificuldades são resultado dos juros altos, do crédito mais restrito e da mudança no perfil de consumo do público, que atualmente tem priorizado opções mais digitais.

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O pedido foi protocolado na Comarca de Três Pontas, em Minas Gerais. A recuperação judicial tem como objetivo reorganizar o endividamento da companhia e preservar a continuidade das operações.