Fabricante da Susi e do Banco Imobiliário entra com pedido de recuperação judicial

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Esther Morais
Publicado em 20 de maio de 2026 às 09:24
A fabricante de brinquedos Estrela, dona de marcas icônicas como Susi, Fofolete e Banco Imobiliário, informou nesta quarta-feira (20) que entrou com pedido de recuperação judicial em meio a uma crise financeira.
Segundo a empresa, as dificuldades são resultado dos juros altos, do crédito mais restrito e da mudança no perfil de consumo do público, que atualmente tem priorizado opções mais digitais.
Empresas que fizeram grandes demissões em 2025
O pedido foi protocolado na Comarca de Três Pontas, em Minas Gerais. A recuperação judicial tem como objetivo reorganizar o endividamento da companhia e preservar a continuidade das operações.
A Estrela destacou que seguirá funcionando normalmente durante o processo. O Brasil atingiu um recorde histórico no número de empresas em recuperação judicial. Ao todo, 5.680 companhias estavam nessa situação no quarto trimestre de 2025, segundo levantamento da consultoria RGF, com base em dados da Receita Federal.