NOVO PROGRAMA

De Mobi a Dolphin: veja carros com desconto no financiamento para motoristas de app e taxistas

Programa do governo inclui modelos de até R$ 150 mil e prevê juros menores para profissionais do transporte

Carol Neves

Publicado em 20 de maio de 2026 às 09:03

Fiat Mobi Crédito: Divulgação

Motoristas de aplicativo e taxistas que pretendem trocar de carro poderão encontrar desde modelos compactos até SUVs e elétricos na nova linha de crédito anunciada pelo governo federal. O programa estabelece financiamento para veículos de até R$ 150 mil, com desconto obrigatório das montadoras e juros menores do que os praticados atualmente no mercado.

Entre os modelos mais baratos que aparecem dentro das regras estão Renault Kwid e Fiat Mobi, ambos na faixa dos R$ 80 mil. Também entram na lista carros bastante usados em aplicativos, como Chevrolet Onix, Volkswagen Polo, Fiat Argo e Peugeot 208.

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Os SUVs compactos concentram boa parte das opções incluídas no programa. Nessa categoria aparecem modelos como Chevrolet Tracker, Renault Kardian, Volkswagen Nivus, T-Cross e Fiat Pulse.

O programa também abre espaço para veículos elétricos. A BYD pode entrar com o Dolphin Mini e o Dolphin, enquanto a Chevrolet pode incluir o Spark elétrico.

Sedãs médios e compactos também entram entre os elegíveis. Honda City, Nissan Versa, Fiat Cronos e Volkswagen Virtus estão entre os modelos cotados para o financiamento com condições especiais.

Quais modelos de carros podem ganhar desconto

Para participar do Move Brasil, o veículo precisa obedecer às regras estabelecidas pelo governo. Além do teto de R$ 150 mil, o carro deve ser fabricado por uma montadora habilitada no Programa Mover e atender critérios ligados à sustentabilidade. Isso inclui modelos flex, híbridos flex, elétricos e veículos movidos somente a etanol.

Outro ponto obrigatório é o desconto oferecido pelas fabricantes. As montadoras participantes terão de aplicar abatimento mínimo de 5% sobre o preço de tabela, benefício que pode chegar a R$ 7,5 mil dependendo do modelo.

Como conseguir o desconto

A linha de crédito terá prazo de até 72 meses para pagamento. Segundo o governo, os juros anunciados são inferiores aos normalmente encontrados em financiamentos tradicionais de veículos.

O acesso ao programa será feito pela plataforma do Move Brasil no gov.br. Motoristas de aplicativo precisarão comprovar ao menos 12 meses de cadastro ativo e mínimo de 100 corridas realizadas no período. Taxistas regularizados também poderão solicitar o financiamento.