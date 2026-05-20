DINHEIRO NA CONTA

Resultado Lotofácil 3689: aposta única leva prêmio de mais de R$ 4 milhões

Jogo lotérico foi sorteado na noite desta terça-feira (19)

Elaine Sanoli

Publicado em 20 de maio de 2026 às 04:30

Lotofácil Crédito: Shutterstock

O concurso nº 3689 da Lotofácil foi sorteado na noite desta terça-feira (19), no Espaço da Sorte. O prêmio de mais de R$ 4 milhões saiu para uma aposta única.

O bilhete vencedor foi registrado na cidade de Paulista (PE), na Loteria Grande Jogada. A aposta é do tipo simples de 15 números, com o custo mínimo de R$ 3,50. A aposta levou R$ 4.220.209,13.

Além dos ganhadores principais, 376 apostas acertaram 14 dezenas e receberam R$ 1.861,69 cada. Outras 13.868 apostas faturaram R$ 35,00 com 13 acertos.

Com 12 números acertados, 173.622 apostas ganharam R$ 14,00, enquanto 901.367 levaram R$ 7 ao acertar 11 números.

Os números sorteados foram: 03-05-07-08-10-11-12-13-14-15-16-18-19-20-23.

Como jogar?

Para apostar no Lotofácil, o jogador deve marcar entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na cartela. Levam o prêmio os bilhetes que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números. "Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha", explica a Caixa Econômica Federal.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

O que dá para comprar com um prêmio da loteria? 1 de 12

Como sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago