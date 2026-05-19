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Gigante dos laticínios anuncia compra de fábrica e expansão para o Nordeste

Aquisição do Laticínio Sertão foi anunciada nesta terça-feira (19)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 19 de maio de 2026 às 22:05

Laticínio Sertão, no Alagoas
Laticínio Sertão, no Alagoas Crédito: Reprodução

O Grupo Piracanjuba decidiu expandir suas atividades econômicas na região Nordeste do Brasil. Nesta terça-feira (19), a empresa anunciou a compra do Laticínio Sertão, especializado na produção de queijo.

A empresa, localizada em Monteirópolis, no interior de Alagoas, é a segunda fábrica adquirida pelo grupo na região, segundo informações da revista Exame. De acordo com a companhia, ao menos 70 postos de trabalho serão mantidos após a transação.

Produtos Piracanjuba

Produtos Piracanjuba por Reprodução
Produtos Piracanjuba por Reprodução
Produtos Piracanjuba por Reprodução
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Produtos Piracanjuba por Reprodução

A compra e a expansão para o Nordeste fazem parte de um plano de crescimento da empresa, que atualmente ocupa a segunda posição no ranking das indústrias de laticínios com maior volume de vendas do país. O primeiro lugar é da Lactalis, dona de marcas como Parmalat, Président, Itambé e Elegê.

“A expansão no Nordeste representa um avanço importante para a competitividade logística da empresa”, afirmou Luiz Claudio Lorenzo, presidente do Grupo Piracanjuba, à Exame.

A etapa final do processo de compra agora depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para ser concluída.

O grupo vem acumulando aquisições de grande porte nos últimos anos, como a compra de três fábricas da Nestlé, localizadas nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Com raízes no interior de Goiás, o Grupo Piracanjuba conta com mais de 4,6 mil colaboradores, distribuídos em dez unidades fabris e 16 postos de resfriamento de leite.

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