INSS passa a exigir biometria facial para empréstimos consignados a partir de hoje (19)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 19 de maio de 2026 às 18:43
As novas regras de segurança para empréstimos consignados de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começam a valer a partir desta terça-feira (19). Entre as novidades está a validação obrigatória por biometria facial, pelo aplicativo ou site Meu INSS, para aposentados e pensionistas que solicitarem esse tipo de crédito
A inclusão da "anuência biométrica" para a contratação do consignado atende a Lei nº 15.327/2026, que aumentou a segurança para aposentados e pensionistas que contratam empréstimos consignados e a recomendações do Tribunal de Contas da União (TCU). Na prática, a nova lei proíbe a contratação de consignado por telefone ou por procuração de terceiros.
Saiba os principais motivos para o INSS negar benefício
O beneficiário terá até cinco dias corridos para confirmar a operação por reconhecimento facial. Se o procedimento não for realizado dentro do prazo, o contrato será automaticamente cancelado.
Outra novidade é a ampliação do prazo de pagamento total dos empréstimos consignados para até 108 parcelas mensais (nove anos), em vez do limite anterior de 96. Além disso, o beneficiário do INSS poderá contratar um empréstimo consignado e começar a pagar somente depois de até três meses.