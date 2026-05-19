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INSS passa a exigir biometria facial para empréstimos consignados a partir de hoje (19)

Beneficiários também terão mais tempo para pagar empréstimos

Maysa Polcri

Publicado em 19 de maio de 2026 às 18:43

Aplicativo Meu INSS Crédito: Vitor Vasconcelos/Secom-PR/Divulgação

As novas regras de segurança para empréstimos consignados de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começam a valer a partir desta terça-feira (19). Entre as novidades está a validação obrigatória por biometria facial, pelo aplicativo ou site Meu INSS, para aposentados e pensionistas que solicitarem esse tipo de crédito

A inclusão da "anuência biométrica" para a contratação do consignado atende a Lei nº 15.327/2026, que aumentou a segurança para aposentados e pensionistas que contratam empréstimos consignados e a recomendações do Tribunal de Contas da União (TCU). Na prática, a nova lei proíbe a contratação de consignado por telefone ou por procuração de terceiros.

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O beneficiário terá até cinco dias corridos para confirmar a operação por reconhecimento facial. Se o procedimento não for realizado dentro do prazo, o contrato será automaticamente cancelado.