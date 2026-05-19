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INSS passa a exigir biometria facial para empréstimos consignados a partir de hoje (19)

Beneficiários também terão mais tempo para pagar empréstimos

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 19 de maio de 2026 às 18:43

Aplicativo Meu INSS 
Aplicativo Meu INSS  Crédito: Vitor Vasconcelos/Secom-PR/Divulgação

As novas regras de segurança para empréstimos consignados de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começam a valer a partir desta terça-feira (19). Entre as novidades está a validação obrigatória por biometria facial, pelo aplicativo ou site Meu INSS, para aposentados e pensionistas que solicitarem esse tipo de crédito

A inclusão da "anuência biométrica" para a contratação do consignado atende a Lei nº 15.327/2026, que aumentou a segurança para aposentados e pensionistas que contratam empréstimos consignados e a recomendações do Tribunal de Contas da União (TCU). Na prática, a nova lei proíbe a contratação de consignado por telefone ou por procuração de terceiros.

Saiba os principais motivos para o INSS negar benefício

Falta de comprovação do tempo mínimo de contribuição;  por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Perda da qualidade de segurado; por Marcello Casal/JrAgência Brasil
Erros ou vínculos ausentes no CNIS; por Agência Brasil
Documentação médica insuficiente em casos de incapacidade; por INSS
Não há enquadramento correto nas regras de aposentadoria. por Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
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Falta de comprovação do tempo mínimo de contribuição;  por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

O beneficiário terá até cinco dias corridos para confirmar a operação por reconhecimento facial. Se o procedimento não for realizado dentro do prazo, o contrato será automaticamente cancelado.

Outra novidade é a ampliação do prazo de pagamento total dos empréstimos consignados para até 108 parcelas mensais (nove anos), em vez do limite anterior de 96. Além disso, o beneficiário do INSS poderá contratar um empréstimo consignado e começar a pagar somente depois de até três meses.

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