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Jovem de 22 anos é morta por namorado após receber herança milionária; suspeito tentou forjar suicídio

Investigação aponta que suspeito queria acesso a apartamento de R$ 900 mil da vítima

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 20 de maio de 2026 às 07:12

Giovanna foi morta por namorado após receber herança
Giovanna foi morta por namorado após receber herança Crédito: Reprodução

Um homem identificado como Adailton Martins Gomes, de 45 anos, foi preso suspeito de matar a namorada, a estudante Giovanna Neves Santana Rocha, de 22, e tentar oficializar a relação após o crime para ter acesso ao patrimônio deixado por ela. Segundo as investigações, a jovem havia herdado um apartamento avaliado em cerca de R$ 900 mil e ainda teria R$ 200 mil a receber. As informações são da TV Globo. 

O caso aconteceu em Belo Horizonte e, inicialmente, foi tratado como suicídio. Giovanna foi encontrada morta no apartamento onde morava, no bairro da Savassi, no dia 9 de fevereiro deste ano. No entanto, a investigação mudou de rumo após o laudo de necropsia apontar que a jovem morreu por asfixia provocada por sufocação direta, e não por intoxicação.

Giovanna foi morta por namorado após receber herança

Giovanna foi morta por namorado após receber herança por Reprodução
Giovanna foi morta por namorado após receber herança por Reprodução
Giovanna foi morta por namorado após receber herança por Reprodução
Giovanna foi morta por namorado após receber herança por Reprodução
Giovanna foi morta por namorado após receber herança por Reprodução
Giovanna foi morta por namorado após receber herança por Reprodução
Giovanna foi morta por namorado após receber herança por Reprodução
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Giovanna foi morta por namorado após receber herança por Reprodução

De acordo com a Polícia Civil, Adailton e Giovanna estavam juntos havia cerca de quatro meses. Apesar disso, ele ainda era casado oficialmente com a ex-mulher, com quem tem quatro filhos. Mesmo assim, após a morte da estudante, o suspeito entrou com um pedido para reconhecimento de união estável com a vítima.

Segundo a investigação, ele também enviou mensagens e áudios para amigas de Giovanna tentando reforçar a suposta relação estável. Em alguns casos, as abordagens teriam sido insistentes e até intimidatórias para que pessoas próximas ajudassem no processo.

A polícia aponta ainda que, poucos dias após iniciar o relacionamento, o suspeito já teria transferido a conta de energia elétrica do imóvel para o nome dele. Além disso, teria procurado o advogado responsável pelos processos envolvendo a herança da jovem para pedir que ele deixasse o caso.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que Adailton deixou o prédio onde morava com Giovanna no dia da morte. Horas depois, o corpo da estudante foi encontrado por uma amiga, que estranhou a falta de respostas às mensagens e decidiu ir ao apartamento usando uma chave reserva.

“Ele acabou, destruiu a vida dela. Acabou com os sonhos dela. Giovanna tinha sonhos, a Giovanna tinha futuro”, lamentou a amiga Ludmylla Aparecida Dias, em entrevista à TV Globo.

Ainda segundo a Polícia Civil, caixas de medicamentos espalhadas pelo imóvel e o histórico de depressão da estudante fizeram com que o caso fosse tratado, num primeiro momento, como suicídio. A perícia, porém, descartou essa hipótese e reforçou a suspeita de feminicídio.

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Tags:

Namorado Giovanna Neves Santana Rocha Adailton Martins Gomes Morta por Herança

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