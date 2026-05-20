DOCES

Shopping de Salvador terá festival de tortas com fatias a partir de R$ 20

Entre as expositoras confirmadas estão Olívia Bolos Decorados e Patyy’s Cakes

Esther Morais

Publicado em 20 de maio de 2026 às 08:47

Shopping de Salvador terá festival de tortas com fatias a partir de R$ 20 Crédito: Imagem gerada por IA

O Shopping Center Lapa vai realizar, a partir desta quarta-feira (20), o primeiro Festival de Fatias de Tortas promovido em um shopping de Salvador.

O evento acontece na Praça de Eventos, no piso L1 do centro de compras, das 11h às 19h, reunindo cinco confeiteiras e empreendedoras locais com venda de fatias individuais de tortas artesanais. Os preços variam entre R$ 20 e R$ 25.

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Entre as expositoras confirmadas estão Olívia Bolos Decorados, Patyy’s Cakes, Beta Alves Confeitaria e Jessica Azevedo.

O público poderá encontrar sabores variados, como chocolate, frutas vermelhas, limão, pistache, morango e releituras de sobremesas clássicas, além de receitas autorais e doces regionais.

Segundo o shopping, o festival também busca ampliar a visibilidade de pequenos negócios liderados por mulheres e incentivar o empreendedorismo feminino.

Uma das participantes é a confeiteira Roberta Alves, da Beta Alves Confeitaria, que começou vendendo salgados para familiares e amigos antes de transformar a produção artesanal em profissão.

“Quando o festival de tortas começou a dar certo nas feiras de bairro, percebi que ainda existia espaço para continuar acreditando no meu trabalho. Participar de um evento como esse amplia muito nossa visibilidade”, afirmou.

Serviço

Festival de Fatias de Tortas

Quando: 20 a 23 de maio

Horário: 11h às 19h

Onde: Praça de Eventos, piso L1 do Shopping Center Lapa

Entrada gratuita