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Shopping de Salvador terá festival de tortas com fatias a partir de R$ 20

Entre as expositoras confirmadas estão Olívia Bolos Decorados e Patyy’s Cakes

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 20 de maio de 2026 às 08:47

Shopping de Salvador terá festival de tortas com fatias a partir de R$ 20 Crédito: Imagem gerada por IA

O Shopping Center Lapa vai realizar, a partir desta quarta-feira (20), o primeiro Festival de Fatias de Tortas promovido em um shopping de Salvador.

O evento acontece na Praça de Eventos, no piso L1 do centro de compras, das 11h às 19h, reunindo cinco confeiteiras e empreendedoras locais com venda de fatias individuais de tortas artesanais. Os preços variam entre R$ 20 e R$ 25.

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo

Sobremesas por Imagem gerada por IA
Áries: Açaí turbinado. Com granola, leite em pó e tudo o que tem direito. Gelado, energético e rápido, pra quem não tem paciência de esperar por Imagem gerada por IA
Touro: Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Aquela camada de chocolate que quebra quando a gente morde. É o conforto puro e generoso em forma de bolo por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Gelatina colorida (Mosaico). Vários sabores e cores misturados num creme de leite condensado. Divertido, leve e cheio de opções como o geminiano por Imagem gerada por IA
Câncer: Brigadeiro de colher. Bem puxado no leite moça, servido quentinho. É o abraço em forma de doce, com gosto de infância e de casa por Imagem gerada por IA
Leão: Bolo de rolo. Uma obra de arte em camadas finas, elegante e que sempre rouba a cena em qualquer mesa de café por Imagem gerada por IA
Virgem: Torta de limão. Com o merengue perfeitamente maçaricado por cima. É o equilíbrio exato entre o doce e o azedo, tudo muito organizado e limpo por Imagem gerada por IA
Libra: Romeu e julieta. A combinação perfeita e harmônica entre o queijo e a goiabada. Estético, equilibrado e clássico por Imagem gerada por IA
Escorpião: Mousse de maracujá. Azedinho, intenso e com aquelas sementes por cima que dão um toque de mistério e profundidade por Imagem gerada por IA
Sagitário: Salada de frutas com sorvete. Uma mistura de sabores do mundo, refrescante, vibrante e pronta para qualquer hora por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Pavê. Uma sobremesa estruturada, feita em camadas que exigem tempo e paciência. É o clássico das reuniões de família que nunca perde a autoridade por Imagem gerada por IA
Aquário: Geladinho gourmet. Criativo e refrescante. O clássico sacolé em versões modernas e cheias de texturas diferentes, perfeito para quem gosta de sair do óbvio. por Imagem gerada por IA
Peixes: Pudim de leite condensado. Suave, doce na medida e com uma textura que parece que vai sumir na boca. É o clássico reconfortante e meio nostálgico, como um sonho por Imagem gerada por IA
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Sobremesas por Imagem gerada por IA

Entre as expositoras confirmadas estão Olívia Bolos Decorados, Patyy’s Cakes, Beta Alves Confeitaria e Jessica Azevedo.

O público poderá encontrar sabores variados, como chocolate, frutas vermelhas, limão, pistache, morango e releituras de sobremesas clássicas, além de receitas autorais e doces regionais.

Segundo o shopping, o festival também busca ampliar a visibilidade de pequenos negócios liderados por mulheres e incentivar o empreendedorismo feminino.

Uma das participantes é a confeiteira Roberta Alves, da Beta Alves Confeitaria, que começou vendendo salgados para familiares e amigos antes de transformar a produção artesanal em profissão.

“Quando o festival de tortas começou a dar certo nas feiras de bairro, percebi que ainda existia espaço para continuar acreditando no meu trabalho. Participar de um evento como esse amplia muito nossa visibilidade”, afirmou.

Serviço

Festival de Fatias de Tortas

Quando: 20 a 23 de maio

Horário: 11h às 19h

Onde: Praça de Eventos, piso L1 do Shopping Center Lapa

Entrada gratuita

Valores das fatias: entre R$ 20 e R$ 25

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