DROGAS

Grupo ligado ao tráfico no Subúrbio Ferroviário é alvo de operação policial em Salvador

Mandados são cumpridos em bairros da capital e em cidades da Região Metropolitana e interior da Bahia

Esther Morais

Publicado em 20 de maio de 2026 às 07:05

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um grupo criminoso responsável pelo tráfico de drogas e crimes relacionados no Subúrbio Ferroviário de Salvador é alvo da Operação Junco, deflagrada pela Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (20). A ação cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão.

A operação tem como foco principal alvos localizados no bairro de Plataforma, em Salvador, mas também cumpre ordens judiciais nos bairros de Itacaranha, Massaranduba e Cosme de Farias. As ações ainda são realizadas nos municípios de Simões Filho, Camaçari, Lauro de Freitas, Cairu e Senhor do Bonfim.

Integrantes do Baralho do Crime na Bahia 1 de 17

As investigações apontam a existência de um grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas, no qual os envolvidos desempenham funções distintas, como venda e armazenamento de entorpecentes, recebimento de valores e logística de distribuição das drogas.

Também é investigado o envolvimento de integrantes do grupo em crimes relacionados ao porte e comércio ilegal de armas de fogo, lavagem de dinheiro e crimes contra a vida.