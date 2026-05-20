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Grupo ligado ao tráfico no Subúrbio Ferroviário é alvo de operação policial em Salvador

Mandados são cumpridos em bairros da capital e em cidades da Região Metropolitana e interior da Bahia

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 20 de maio de 2026 às 07:05

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Um grupo criminoso responsável pelo tráfico de drogas e crimes relacionados no Subúrbio Ferroviário de Salvador é alvo da Operação Junco, deflagrada pela Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (20). A ação cumpre mandados de prisão e de busca e apreensão.

A operação tem como foco principal alvos localizados no bairro de Plataforma, em Salvador, mas também cumpre ordens judiciais nos bairros de Itacaranha, Massaranduba e Cosme de Farias. As ações ainda são realizadas nos municípios de Simões Filho, Camaçari, Lauro de Freitas, Cairu e Senhor do Bonfim.

Integrantes do Baralho do Crime na Bahia

Integrantes do Baralho do Crime da Bahia por Divulgação
Integrantes do Baralho do Crime da Bahia por Divulgação
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
Baralho do Crime lista criminosos mais procurados da Bahia por Reprodução
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Integrantes do Baralho do Crime da Bahia por Divulgação

As investigações apontam a existência de um grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas, no qual os envolvidos desempenham funções distintas, como venda e armazenamento de entorpecentes, recebimento de valores e logística de distribuição das drogas.

Também é investigado o envolvimento de integrantes do grupo em crimes relacionados ao porte e comércio ilegal de armas de fogo, lavagem de dinheiro e crimes contra a vida.

A Operação Junco é realizada pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc).

Tags:

Tráfico de Drogas

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