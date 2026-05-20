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Salvador tem 302 vagas de emprego com salários de até R$ 4,1 mil nesta quarta (20)

Oportunidades do Simm incluem vagas para telemarketing, enfermagem e engenharia civil

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 20 de maio de 2026 às 06:46

Simm oferece vagas em Salvador
Simm oferece vagas em Salvador Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 302 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta quarta-feira (20). Há oportunidades para áreas como telemarketing, enfermagem, engenharia civil, vendas, gastronomia e serviços gerais, com salários que chegam a R$ 4.189,69.

Os candidatos deverão acessar o site da Prefeitura de Salvador para agendar o atendimento a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, o agendamento pode ser realizado pelo telefone (71) 3202-2005.

Veja cargos e salários das vagas de emprego abertas em Salvador

Salvador tem 302 vagas de emprego com salários de até R$ 4,1 mil nesta quarta (20) por Simm
Salvador tem 302 vagas de emprego com salários de até R$ 4,1 mil nesta quarta (20) por Simm
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O atendimento acontece de forma híbrida, presencial ou remota via WhatsApp, conforme escolha no momento do agendamento. Para vagas que exigem experiência, é necessário comprovar o tempo de serviço em carteira de trabalho.

Entre os destaques estão as vagas para operador de telemarketing receptivo (75 vagas), operador de telemarketing ativo e receptivo (50 vagas) e atendente de telemarketing (40 vagas). O maior salário é para a função de engenheiro civil, com remuneração de R$ 4.189,69.

Tags:

Emprego

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