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Homem tenta matar policiais com facão durante cumprimento de mandado de prisão

Ele é investigado por furtos em Juazeiro foi preso por tentativa de homicídio

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 20 de maio de 2026 às 20:23

Polícia Civil
Polícia Civil Crédito: Reprodução

Um homem foi preso em flagrante após tentar matar um agente de segurança pública em Juazeiro, no norte da Bahia. O suspeito foi localizado em um imóvel no centro da cidade nesta terça-feira (19).

Segundo a Polícia Civil, o homem, de 33 anos, avançou contra policiais civis com um facão nas mãos. Os agentes estavam no local para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão. Equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR/Juazeiro) já investigavam o suspeito pela prática de diversos furtos.

Ainda de acordo com a polícia, o homem surgiu repentinamente em estado de intensa alteração comportamental, portando a arma branca. Mesmo após ser alertado e receber ordens para largar o facão, ele desobedeceu e avançou contra os policiais, que utilizaram força proporcional para conter a investida.

Após a agressão ser cessada, a equipe realizou a contenção do suspeito, que precisou de atendimento médico.

Depois de receber atendimento, o investigado foi conduzido à unidade policial, onde foi autuado em flagrante, em tese, pelo crime de tentativa de homicídio contra agente de segurança pública no exercício da função. O mandado de prisão também foi cumprido, e ele segue custodiado à disposição da Justiça.

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