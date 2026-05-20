BAHIA

Homem tenta matar policiais com facão durante cumprimento de mandado de prisão

Ele é investigado por furtos em Juazeiro foi preso por tentativa de homicídio

Elaine Sanoli

Publicado em 20 de maio de 2026 às 20:23

Polícia Civil Crédito: Reprodução

Um homem foi preso em flagrante após tentar matar um agente de segurança pública em Juazeiro, no norte da Bahia. O suspeito foi localizado em um imóvel no centro da cidade nesta terça-feira (19).



Segundo a Polícia Civil, o homem, de 33 anos, avançou contra policiais civis com um facão nas mãos. Os agentes estavam no local para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão. Equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR/Juazeiro) já investigavam o suspeito pela prática de diversos furtos.

Ainda de acordo com a polícia, o homem surgiu repentinamente em estado de intensa alteração comportamental, portando a arma branca. Mesmo após ser alertado e receber ordens para largar o facão, ele desobedeceu e avançou contra os policiais, que utilizaram força proporcional para conter a investida.

Após a agressão ser cessada, a equipe realizou a contenção do suspeito, que precisou de atendimento médico.